精英獎／黃筱雯奪女運動員 陳傑憲摘壓軸男運動員獎

114年體育運動精英獎今天下午舉行頒獎典禮，中華成棒隊教練曾豪駒兩度上台，最佳女運動員由拳擊女將黃筱雯摘下，「台灣隊長」陳傑憲獲得最佳男運動員。

體育運動精英獎共設有8個獎項，終生成就獎頒發給排球教練蔡崇濱，特別獎由去年凝聚國人的12強棒球賽中華代表隊獲得。

入選最佳教練傑出獎的包括曾豪駒、拳擊教練劉宗泰、射箭教練劉展明、體操教練鄭焜杰和棒球教練賴敏男，精英獎由「龍貓」曾豪駒獲得，繼特別獎後再上台致詞。

穿著「Team Taiwan」帽Tee出席頒獎典禮的曾豪駒表示，每位教練都在自己崗位復出，最大成就感是陪伴選手成長，「希望未來可以一起扛起，讓台灣讓世界更加認識我們。」他也提到，光靠一人無法成就團隊，感謝中華棒球隊整個教練團隊，也希望明年WBC能再次凝聚國人，拿下好成績。

入選最佳運動精神獎有世運會寫下6連霸的中華女子拔河隊、羽球「一哥」周天成、88歲「噴射機阿嬤」林潘秀雲、世壯運奪下5金的97歲唐成瑤，以及地板滾球金牌得主陳銘哲，精英獎由周天成拿下。

入選最佳新秀運動員傑出獎的明日之星有跆拳道王婕菱、田徑江靜緣、擊劍李讓、射箭許芯慈和桌球陳忞昕，精英獎由江靜緣獲得。

入選最佳運動團隊傑出獎的團隊包括12強棒球賽中華代表隊、世運隊6連霸的中華女子拔河隊、今年射箭世錦賽奪金的中華射箭反曲弓女子團體代表隊、萊茵魯爾世大運桌球男團奪金的桌球男子代表隊，以及萊茵魯爾世大運跆拳道女團摘金的品勢代表隊，精英獎由中華女子拔河隊摘下。

入選最佳女運動員傑出獎的有舉重陳冠伶、田徑陳彩娟、混血體操好手陳瑞安、拳擊黃筱雯和滑輪溜冰劉巧兮，精英獎由黃筱雯獲得；她因移地訓練剛返台沒能出席，由叔叔代替領獎。

入選最佳男運動員傑出獎的有羽球丁彥宸、高爾夫俞俊安、棒球陳傑憲、射箭湯智鈞和健力楊森，精英獎由陳傑憲拿下。