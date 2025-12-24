精英獎／12強冠軍中華隊奪特別獎 曾豪駒：希望是第一次不是最後一次

114年體育運動精英獎頒獎典禮今天登場，率先頒發的終身成就獎頒給今年8月過世的排球教練蔡崇濱，特別獎頒給12強棒球賽奪冠的中華成棒代表隊，明年將率中華隊出征WBC的教練曾豪駒說：「希望這是第一次，但不是最後一次，希望爾後我們有很好的成績，讓全世界認識我們台灣。」

中華隊從組軍之初不被看好，最終在首度擔任國家隊教頭的曾豪駒領軍下奪冠，冠軍戰更完封地主日本隊，勇奪2024年第三屆世界棒球12強賽冠軍，也成為今年精英獎特別獎得主。

行政院院長卓榮泰擔任兩個特別獎項的頒獎人，他一一細數特別獎的經典時刻，包隊隊長陳傑憲的勝利手勢，每場比賽中的每支全壘打、每次三振，以及冠軍戰最後迅雷不及掩耳的雙殺，「因為這樣的記憶，讓體育運動促進國人健康、促進國家團結更具信心，因此在全國各界殷殷期盼下，運動部正式掛牌成立。」他期勉運動部在「金牌部長」李洋帶領下，繼續帶回亮點成績。

特別獎由曾豪駒代表致詞，他提到，國際賽可以凝聚所有球迷和棒球人的心，「可以拿下這樣成績是國人的驕傲，也讓全世界認識了我們。」他特別感謝會長蔡其昌的背後支持，以及所有迎接挑戰的選手們，最後更提到，盼2024年的世界級冠軍只是開端，「希望這是第一次，但不是最後一次，希望爾後我們有很好的成績，讓全世界認識我們台灣。」