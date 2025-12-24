高球／日本傳奇「巨人」尾崎將司 癌逝享壽78歲

快訊

中央社／ 東京24日綜合外電報導
尾崎將司傳出過世消息。 路透

日本高球明星、世界高球名人堂成員尾崎將司，昨天因結腸癌逝世，享壽78歲。他的兒子尾崎智春今天對外宣布這項消息。

法新社報導，尾崎將司在日本高爾夫球巡迴賽共獲得94次冠軍，高居紀錄龍頭，他的首個冠軍頭銜是在1973年獲得，整個生涯還創下12度賞金王的優異成績。

尾崎將司因其開球距離驚人而被稱為Jumbo（巨人），

他在2011年以50%的國際投票支持率入選世界高球名人堂。尾崎智春今天在一份聲明中表示，父親昨天因「乙狀結腸癌第4期」去世。

尾崎智春說，父親大約1年前被診斷出癌症，一直在家接受治療。他還補充說，父親的葬禮將只有至親出席。

讀賣新聞今天刊出的訃聞指出，尾崎將司「憑藉其驚人開球距離與鮮明的個性，大幅提升高球運動在日本的受歡迎程度」。

尾崎將司出身高球世家，他的2個弟弟都曾名列日巡歷史賞金榜前20名。他在2013年高齡66歲時，還在日巡鶴屋公開賽首輪打出低於標準桿9桿的62桿，這是日巡賽首次出現選手桿數低於年齡的優異成績。

根據共同社報導，尾崎將司當時表示，「我並沒有刻意追求打出低於自己年齡的成績」，「但如果你發揮出色，卻打不出低於標準桿6桿或7桿的成績，那你就不適合待在這個巡迴賽。」

日巡賽有所謂AON三霸主，A是青木功，O是尾崎將司，N是中嶋常幸，如今尾崎將司去世，日本高球巡迴賽會長諸星裕表示，高球界失去一位「偉人」。

諸星裕在官網發表聲明說，「（尾崎將司）長期引領男子職業高球界，以其無與倫比的實力，令世人敬畏。」

