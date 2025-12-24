體操／美資深教練涉不當行為 SafeSport祭停權處分

根據美國安全運動中心（US Center for Safesport）紀律資料庫，美國資深體操教練馮艾爾與巴魯提安因涉及身體與情緒上的不當行為，遭到停權處分。

路透社報導，這對夫婦在密蘇里州藍泉市（BlueSprings）創立並經營體操訓練中心GAGE，數十年來培養出多名奧運與世界錦標賽獎牌得主。

馮艾爾（Al Fong）將停權至2030年12月22日，巴魯提安（Armine Barutyan）將停權1年。來自亞美尼亞的巴魯提安是前蘇聯體操選手。

GAGE今天表示，不認同相關調查結果，打算對上述裁決提出挑戰。

這所訓練中心在社群平台Instagram（IG）寫道：「我們完全支持SafeSport的使命，以及為運動員打造健康、安全訓練環境的重要性，但對這項裁決深感失望，且不認同相關調查結果。」

「這些決定是在沒有目擊證人提供證詞的情況下，由委員會內部程序作成。我們認為相關裁決未能公平反映完整紀錄與背景，因此將行使申請仲裁的權利。」

巴魯提安最近曾為青年世錦賽與泛美青年運動會的美國教練團成員。

依規定，當事人有10天時間申請仲裁，由獨立仲裁人決定是否維持相關處分。

SafeSport對記者說：「我們感謝那些勇於分享自身經歷的人，讓我們能追究相關人士的責任，並改變體壇文化。」

根據報導，有兩名曾接受馮艾爾訓練的體操選手，後來都因嚴重健康問題死亡。葛梅茲（JulissaGomez）在跳馬項目中發生意外癱瘓，1991年過世；亨利希（Christy Henrich）則在1994年去世，死因為與飲食失調有關的併發症。

馮艾爾否認涉及虐待行為的指控。

SafeSport是美國國會2017年授權成立的獨立非營利組織，負責防範與應對美國奧運與帕運體系內的情緒、身體與性虐待問題。根據統計，2024年的申訴案件超過8000件。