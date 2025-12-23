守護選手拚搏 運動禁藥防治基金會攜手醫療界啟動黃金防線

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
財團法人中華運動禁藥防制基金會偕同醫療界啟動「運醫藥運動禁藥防制的黃金防線」。圖／財團法人中華運動禁藥防制基金會提供
財團法人中華運動禁藥防制基金會偕同醫療界啟動「運醫藥運動禁藥防制的黃金防線」。圖／財團法人中華運動禁藥防制基金會提供

財團法人中華運動禁藥防制基金會（CTADA）偕同專業醫療界中華民國醫師公會全國聯合會及中華民國藥師公會全國聯合會共同召開記者會，正式宣布啟動「運醫藥運動禁藥防制的黃金防線」。本次跨領域的合作旨在建構全新且完整的專業諮詢支援網絡，協助我國運動員在純淨、公平的賽事環境中無懼拚搏，並獲得最即時、最專業的用藥指導與權益守護。

隨著國際賽事標準日趨嚴格，選手面臨的用藥風險與壓力也隨之增加。「過去，運動員在面對傷病治療與用藥時，常因擔心誤踩運動禁藥紅線而求助無門，甚至影響治療及運動表現。」CTADA強調，此次主動號召醫、藥兩大公會加入，就是為了提供運動員及其輔助人員「零距離、無縫接軌」的專業服務，徹底消弭不確定性並保障其參賽權益。這不僅展現我國對遵循國際運動禁藥防制規範的堅定承諾，更彰顯對運動員人權與健康的高度重視。

本次啟動的「黃金防線」將聚焦於「諮詢、培訓、認證」三大核心面向，為選手提供更到位、更具效率的服務支持：

1.專責諮詢服務平台升級：建構更完善的運動禁藥防制醫師及藥師諮詢服務系統，打造選手專屬用藥與治療諮詢相關平台。未來將建置運動禁藥防制相關之查詢系統，並優化雲端醫療資訊系統，確保資訊即時且準確。

2.醫藥深化培訓計畫：針對全國醫師與藥師進行運動禁藥防制知識的深度教育訓練，全面擴大專業支援的覆蓋率。截至114年度，諮詢醫師研習課程累計達4,250人次，諮詢藥師研習課程亦達546人次，大幅提升醫藥人員的運動禁藥防制專業能力。

3.諮詢專業認證與標準化：建立嚴謹的認證機制，公告認知筆試合格的認證諮詢醫師與藥師名單，確保服務品質。持續維護與修訂標準化教材電子書，使醫藥專業人員在提供諮詢服務時，有明確、科學且一致的依據。

未來，運動部與CTADA將與醫、藥兩大公會持續深化合作，致力於提升國家整體運動禁藥防制能量，讓每位在賽場上奮戰的臺灣選手，都能心無後顧之憂的追求卓越，為國爭光。

