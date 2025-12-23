足球／坦承給亞足聯書信用字錯誤 足協將依程序任命秘書長

中華足協在上周完成理事長補選後，卻在今天傳出新任理事長張璨在給亞足聯的信函中「任命」李永山擔任秘書長，遭到質疑未依照足協章程程序的狀況，中華足協也在晚間回應，坦言信函中用字遣詞確實出現失誤，應為將「提名」李永山擔任秘書長，並會在經過理事會同意後任命。

中華足協在上周進行第13任理事長補選，最終由同額競選的張璨在37張有效選票中獲得31張支持票當選，將展開9個月的任期，不過張璨也遭到質疑在當選當日就在給予亞足聯的信函中提及，將「任命」李永山為秘書長，不過也因此遭到質疑未依照足協章程，秘書長必須經由理事會同意後任命的程序。

中華足協在今天表示，張璨在當選後立即指派監事主席李永山擔任「代理秘書長」，以填補在前任秘書長趙士強請辭後的空缺，而李永山也在20日就請辭足協監事主席一職，以「代理秘書長」身份先針對國際公文進行回覆，以便重啟會務運作；對於在給予亞足聯的信函中提到「任命」李永山為秘書長，確實是用字遣詞上的失誤，應為將提名李永山擔任秘書長，並將在下次召開理事會同意後，正式任命為秘書長。

中華足協強調，在理事長補選結束後也陸續得到包括國際足總、亞足聯、東亞足球聯盟理事長及秘書長們的賀電，表達會全力協助張璨理事長新團隊，重振台灣足球。