足球／40歲C羅體脂率僅7% 大秀超猛肌肉照吸近2000萬讚

英國《每日郵報》與多家外媒近日報導，40歲的葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）再次以驚人的身體狀態震撼體壇。日前他在社群平台分享一張「桑拿後」的自拍照，照片中他只穿一條內褲，赤裸上身秀出全身精實肌肉線條，外界評估他的身體狀態幾乎接近28歲運動員水準，引發全球熱議。

報導指出，「C羅」目前體脂率僅7%，不僅低於英超球員普遍維持的8%至12%，以40歲年紀來看更是極為罕見。這張照片在短時間按讚數飆破1900萬，甚至引來科技富豪馬斯克開玩笑表示「看來我也該去運動了」

「C羅」能長年維持如此體態，關鍵在於近乎苛刻的自我管理。除了球隊訓練外，他每天還進行3至4小時的個人訓練計畫，每週至少5次健身房課表，內容包含皮拉提斯、游泳、25至30分鐘有氧運動、高強度衝刺以及針對特定肌群的重量訓練。

飲食方面，「C羅」同樣嚴格控管。他捨棄傳統的一日三餐，改為6次「少量多餐」，以高蛋白、低脂肪為原則。他曾形容雞肉是「神奇的食物」，日常飲食還包括新鮮魚類、酪梨、沙拉、藜麥等全穀類與大量水果，並且完全避免含糖飲料。據葡萄牙媒體指出，他最愛的家鄉料理是以馬鈴薯與雞蛋拌炒的鹹鱈魚料理「Bacalhau à Brás」。

在休息與恢復上，「C羅」同樣走在科學前端。他每天總睡眠時間為7小時30分鐘，但並非一次睡完，而是分成5段、每段90分鐘的「多相睡眠法」，這套方式源自他在效力皇家馬德里期間接觸的睡眠專家理論，有助於提升恢復效率與專注力。

「C羅」也長期使用三溫暖、冰浴與冷凍治療，甚至曾在凌晨2點進行恢復訓練。早在2021年回到曼聯時，他便在家中安裝價值約5萬英鎊的冷凍治療設備，透過零下200度的極低溫加速肌肉修復。

儘管身體狀態依舊驚人，「C羅」近期也坦言，自己距離退休大約只剩1至2年。不過在此之前，他仍以高度紀律要求自己，持續追逐生涯1000顆進球的里程碑。本季他已攻進11球，仍是球隊與國家隊的重要核心。

「C羅」也表示，隨著年齡增長，更需要用聰明方式對待身體，「如果你以為自己已經完美，那就永遠不會更好」。