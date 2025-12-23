聽新聞
足球／理事長尚未接交就宣告人事佈局 足協新團隊疑違反程序引議
中華民國足球協會在上周進行第十三任理事長補選，並由同額競選的張璨順利當選，不過一紙給亞洲足球聯盟的公文卻惹爭議，該文中向亞足聯提到將正式任命李永山為秘書長，但中華足協將在27日才將召開臨時理事會進行理事長交接，卻已提前在給亞足聯的公文中，任命本該由理事會同意後任命的祕書長人選，遭到質疑有違章程程序。
中華足協在前任理事長王麟祥因為身體因素請辭後，於20日進行補選，而當天亞足聯也派出2名觀察員來台，最終張璨在37張有效選票中獲得31票支持，改選也順利落幕。
但卻傳出亞足聯觀察員尚未向亞足聯報告改選狀況時，張璨已行文給亞足聯告知當選訊息，並在文中提及將任命副理事長王筱薰為國際事務關係主要負責人，未來負責與國際足總、亞足聯和東亞足協的溝通事宜，以及李永山為秘書長，未來將會與亞足聯進一步加強夥伴關係，共同推動台灣及全球運動的發展。
儘管足協新團隊展現了極佳效率，期待能盡快接手會務，不過依照足協章程第58條，秘書長雖由理事長提名，但須經過理事會同意後才得以任命，但足協預計在27日才召開臨時理事會，進行改選後新任理事長的交接，秘書長也必須等待當天理事會議才得以任命，新理事長急著向國際告知中華足協新人事布局，卻疑似忽視了程序問題，也引發質疑。
