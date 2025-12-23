快訊

體能鋼鐵大賽台中落幕 全國最強健身房揭曉貼紅榜

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
新北「舒芙壯舉」參賽學員高達35位以上，感謝台中市政府願意支持CrossFit運動。圖／台中市政府運動局提供
新北「舒芙壯舉」參賽學員高達35位以上，感謝台中市政府願意支持CrossFit運動。圖／台中市政府運動局提供

2025全球體能鋼鐵大賽於14日在臺中市府前廣場圓滿落幕，本屆賽事連續兩日舉行，吸引超過8萬人次到場參與；本屆賽事同時舉辦「最強健身房之戰」，最終由新北市「舒芙壯舉」奪下年度總冠軍，台北市「維京健身」榮獲第二名，新竹市「力煉空間」名列第三，中市府運動局長游志祥21日協同中華民國文化休閒運動協會名譽理事長秦熙嶽親自前往前兩名健身房，張貼「榮譽紅榜」，向場館經營團隊、教練與選手致上祝賀，肯定民間場館在培育選手與推廣運動風氣上的公共價值。

游志祥表示，貼紅榜時，「維京健身」店長與學員們都充滿興奮與驕傲，新北市「舒芙壯舉」創辦人吳舒涵與學員們則分享，這次活動吸引力十足，光是她的健身房就有超過35位學員參與，而各國菁英選手在場上全力以赴，大家在場下一同為臺灣代表隊加油的氛圍讓人熱血沸騰。

吳舒涵表示，盼這場首度由市府支持的賽事能持續舉辦，讓台灣選手有機會在臺灣主場與各國菁英好手同場較勁，也非常感謝台中市政府願意的大力支持。

台中市府表示，全球體能鋼鐵大賽不僅是一場競技賽事，更是推動運動治理與產業升級的重要平臺，將持續以賽事與產業論壇為引擎，深化運動、健康與城市發展的整合，讓運動深入市民生活、融入日常健康管理，成為促進全民健康、帶動產業升級與城市永續的重要力量，打造更具韌性、創新力與國際競爭力的運動城市，彰顯台中作為運動城市的長期發展願景。

