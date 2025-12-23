足球／「好友足球」再+1？ 西甲球星來助拳球王梅西

繼續踢「好友足球」，西甲阿根廷球星可能轉戰美職聯、與隊長梅西並肩作戰！效力於西甲皇家貝蒂斯的阿根廷中場好手洛塞爾索，23日被傳出可能加盟美職聯邁阿密國際，該隊最大吸引力就是阿根廷球王梅西。

梅西2年前轉戰美國時，邁阿密國際還是弱旅，但他找來布斯克茨、阿爾巴、蘇亞雷斯等好友助拳，連拿冠軍，好友足球踢得開心又能贏。

遇見同鄉球星

根據《體育畫報》報導，西甲俱樂部皇家貝蒂斯的阿根廷中場洛塞爾索，23日被傳出與美職聯的邁阿密國際有轉會可能，洛塞爾索一直都是皇家貝蒂斯的主力球員，但去年開始受到傷病打擊，逐漸在五大聯賽遇到撞牆期，換個環境是可預期的，而邁阿密國際有個巨大的吸引力：阿根廷國家隊隊長梅西。

作為阿根廷國家隊一員的洛塞爾索，在國家隊時期就被證明能與梅西配合良好，他能後撤踢八號位，與十號位的梅西做串連。據信，皇家貝蒂斯對洛塞爾索的心理價位是5百萬歐元，這對邁阿密國際來說，是足以負擔的成本，而老將布斯克茨與阿爾巴在今年奪冠後就退役，也讓邁阿密國際騰出外援名額。

好友足球

邁阿密國際過往在美職聯屬於弱旅，翻身轉機就是靠阿根廷隊長梅西，球王在2023年夏季轉戰，個人與團隊榮譽都拿滿的他，在場上踢得開心是重要因素，他隨即找來一群好友助陣，包含巴塞隆納老友布斯克茨、阿爾巴、蘇亞雷斯，以及阿根廷同鄉、外號「梅西保鑣」的德保羅，邁阿密國際迅速變成爭冠強權，連2年都拿到冠軍，「好友足球」踢的是情懷、是開心、也兼顧贏球。

除了好友足球，梅西的在南岸的影響力也是巨大的，越來越多阿根廷小將前往邁阿密國際與偶像並肩作戰，像是從西甲租借而來的攻擊手阿連德、剛從阿根廷聯賽轉會而來的希爾維蒂、天賦極高的中場小將巴爾塔薩爾，未來邁阿密國際成為阿根廷人才轉運站也是有可能的。

