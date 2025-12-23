快訊

迎史上最長寒假！台師大邀英日師資授課 開放全台學生、社會人士選讀

美容師電話通知「狗狗洗好了快來接」 全家傻眼：沒送愛犬過去

「沒和家人聯絡」張文媽三年仍匯82萬給他！專家曝3星座父母最容養出啃老兒

足球／「好友足球」再+1？ 西甲球星來助拳球王梅西

台灣醒報／ 台北報導
阿根廷球王梅西(左)的吸引力巨大，國家隊小老弟洛塞爾索(右)可能從西甲轉投美國，協助球王繼續踢得開心、爭取冠軍。 法新社
阿根廷球王梅西(左)的吸引力巨大，國家隊小老弟洛塞爾索(右)可能從西甲轉投美國，協助球王繼續踢得開心、爭取冠軍。 法新社

繼續踢「好友足球」，西甲阿根廷球星可能轉戰美職聯、與隊長梅西並肩作戰！效力於西甲皇家貝蒂斯的阿根廷中場好手洛塞爾索，23日被傳出可能加盟美職聯邁阿密國際，該隊最大吸引力就是阿根廷球王梅西。

梅西2年前轉戰美國時，邁阿密國際還是弱旅，但他找來布斯克茨、阿爾巴、蘇亞雷斯等好友助拳，連拿冠軍，好友足球踢得開心又能贏。

遇見同鄉球星

根據《體育畫報》報導，西甲俱樂部皇家貝蒂斯的阿根廷中場洛塞爾索，23日被傳出與美職聯的邁阿密國際有轉會可能，洛塞爾索一直都是皇家貝蒂斯的主力球員，但去年開始受到傷病打擊，逐漸在五大聯賽遇到撞牆期，換個環境是可預期的，而邁阿密國際有個巨大的吸引力：阿根廷國家隊隊長梅西。

作為阿根廷國家隊一員的洛塞爾索，在國家隊時期就被證明能與梅西配合良好，他能後撤踢八號位，與十號位的梅西做串連。據信，皇家貝蒂斯對洛塞爾索的心理價位是5百萬歐元，這對邁阿密國際來說，是足以負擔的成本，而老將布斯克茨與阿爾巴在今年奪冠後就退役，也讓邁阿密國際騰出外援名額。

好友足球

邁阿密國際過往在美職聯屬於弱旅，翻身轉機就是靠阿根廷隊長梅西，球王在2023年夏季轉戰，個人與團隊榮譽都拿滿的他，在場上踢得開心是重要因素，他隨即找來一群好友助陣，包含巴塞隆納老友布斯克茨、阿爾巴、蘇亞雷斯，以及阿根廷同鄉、外號「梅西保鑣」的德保羅，邁阿密國際迅速變成爭冠強權，連2年都拿到冠軍，「好友足球」踢的是情懷、是開心、也兼顧贏球。

除了好友足球，梅西的在南岸的影響力也是巨大的，越來越多阿根廷小將前往邁阿密國際與偶像並肩作戰，像是從西甲租借而來的攻擊手阿連德、剛從阿根廷聯賽轉會而來的希爾維蒂、天賦極高的中場小將巴爾塔薩爾，未來邁阿密國際成為阿根廷人才轉運站也是有可能的。

【更多精采內容，詳見

梅西

延伸閱讀

足球／梅西印度行德里場待好待滿 粉絲大呼美夢成真

國際邁阿密奪冠夜「人生勝利組」貝克漢擁抱梅西　維多莉亞與孩子到場祝賀

世足／梅西衛冕路首戰對阿爾及利亞 西班牙抽到夢幻籤表

王歸故土：梅西突返諾坎普球場，巴薩球迷依然等待球王回家

相關新聞

足球／「好友足球」再+1？ 西甲球星來助拳球王梅西

繼續踢「好友足球」，西甲阿根廷球星可能轉戰美職聯、與隊長梅西並肩作戰！效力於西甲皇家貝蒂斯的阿根廷中場好手洛塞爾索，23日被傳出可能加盟美職聯邁阿密國際，該隊最大吸引力就是阿根廷球王梅西。 梅西2年

運動部攜手經濟部 以低碳化、智慧化協助運動產業創新商業模式

運動部與經濟部商業發展署正式啟動跨部會合作，於115年度經濟部商業發展署「服務業創新研發計畫（SIIR）」中首度增設「運...

戴資穎、麟洋配影響大 羽球人口超越籃球

為了解全民運動推展政策執行情形，運動部全民運動署委託世新大學執行「114年運動現況調查」，今天公布調查結果，規律運動人口...

規律運動人口達35.6% 女性強度運動增8%

規律運動人口創10年新高，女性有更高意願從事激烈運動！運動部22日公布運動調查結果，整體進行高強度運動比例增加5.8%，其中女性增加8.5%；羽球運動因國際成績與場館增加，從事比例從4.7%提升到9.

足球／大英神鋒揚威德甲 最速百球寫下紀錄

頂級球星到哪都是頂級，大英神鋒凱恩（Harry Kane）登陸德甲後參與百球，耗時史上最短！ 英格蘭前鋒凱恩2年前轉戰德甲龍頭拜仁，歷經78場聯賽，在22日的比賽中破門，總計德甲生涯81球與19

羽球／奧運金牌王齊麟與十元陳詩媛 今天完成婚禮並宣布懷男嬰

兩屆奧運金牌羽球國手王齊麟與前樂天啦啦隊成員陳詩媛（暱稱「十元」），今（21）日晚間於台北萬豪酒店舉行盛大婚禮，席開60桌，現場星光熠熠、氣氛熱鬧溫馨。兩人於今年6月完成結婚登記，並於10月對外分享懷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。