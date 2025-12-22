快訊

戴資穎、麟洋配影響大 羽球人口超越籃球

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
全民運動署署長房瑞文（左三）主持114年運動現況調查公布記者會。記者曾思儒／攝影
為了解全民運動推展政策執行情形，運動部全民運動署委託世新大學執行「114年運動現況調查」，今天公布調查結果，規律運動人口比例首度達到35.6%，全民運動署署長房瑞文表示，希望規律運動人口穩定增加，達到「讓運動壯大台灣」最終目標。

我國規律運動「7333」定義是每周運動3次以上，每次運動30分鐘以上，運動時會流汗也會喘。房瑞文表示，我國定義相較日、韓更嚴格，114年增加0.3％，人數較113年的741萬人再增加69033人，盼未來持續成長。

根據調查，運動環境充足興和滿意度近十年都有提升；受「世界球后」戴資穎、兩度奧運奪金的黃金男雙「麟洋配」影響，球類運動方面，十年來從事羽球運動的增加人口比例最多，且超越籃球

房瑞文強調，全民運動仍是明年大力推動的方向，明年將是「運動i台灣2.0」最後一年，全民運動署已著手新一期的計畫，未來計畫輔導地方政府發展特色全民運動發展，近期也會請地方政府提案，作為重點。

今年舉辦的總統盃街舞和3對3籃球，明年預計繼續舉辦，房瑞文表示，推動社區運動俱樂部也會是之後全民數推動的重點之一，「過往仰賴縣市政府或社團，俱樂部會希望透過公司、材團法人、社團法人，透過這個計劃把補助對象打開，用一點經費扶植，發揮點火的作用。基層運動的推展透過俱樂部，讓全民運動真正在基層推展，且不是一次性，是周期、帶狀性，朝這方向努力。」

「114年運動現況調查」今天公布調查結果，羽球成十年來比例增加最多的球類運動。記者曾思儒／攝影
籃球 運動部 戴資穎

