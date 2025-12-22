快訊

政院提中選會委員名單曝光！主委游盈隆、副主委胡博硯 藍白推薦人選也入列

向光電業者收賄1480萬 雲林縣議長黃凱判4年10月

關係持續緊張…46條中日航線未來兩周「零航班」 明年取消超過2000班

規律運動人口達35.6% 女性強度運動增8%

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
運動部22日公布「運動現況調查」，規律運動人口35.6%創下10年新高。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
運動部22日公布「運動現況調查」，規律運動人口35.6%創下10年新高。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

規律運動人口創10年新高，女性有更高意願從事激烈運動！運動部22日公布運動調查結果，整體進行高強度運動比例增加5.8%，其中女性增加8.5%；羽球運動因國際成績與場館增加，從事比例從4.7%提升到9.2%，且愈來愈多民眾使用穿戴式裝置紀錄運動數據。全運署長房瑞文透露，會增加多元運動推廣，例如匹克球、籃網球等。

打羽球提升4.5%

運動部22日公布「114年運動現況調查」，35.6%民眾有達成規律運動的目標（每周運動3次、每次運動30分鐘、運動時會流汗也會喘），創下近10年新高，規律運動人口增加0.3%；其中，運動強度會喘、流汗的比例為49.5%，比105年增加5.8%，是10年來增加最大幅度。其中女性增加8.5%、男性增加3%。

從運動類別來看，近10年民眾運動類型以室內最多（16.5%），比105年增加5.8%，其次為武藝、伸展、舞蹈與球類運動，男性從事球類運動比例高於女性，女性在武藝、伸展與舞蹈比例高於男性。其中，從事羽球運動的比例從4.7%提升到9.2%，推測與運動場館增加，還有近年羽球選手在國際屢獲佳績有關。

規律運動者自稱快樂

不過籃球的比例從12.4%下降到8%。另外，網路調查發現，51.9%民眾表示有使用穿戴式裝置紀錄運動數據，比113年增加5.5%，有49.7%民眾聽過「科技體適能」，比去年增加10.3%。今年有62.2%民眾認為運動環境充足，比105年提升4.4%，73.6%有規律運動者「自覺生活快樂」，比起無運動者高15.8%，顯示規律運動有益身心健康。

對此，師大運動休閒與餐旅管理研究所教授程瑞福分析，台灣十大死因中，許多都與慢性病有關，盼政府加強推廣，以減少慢性病與相關支出，也期待政府可以加強鄰近公園運動的便利性，還有兼顧城鄉發展。

北市大水上運動系教授許瓊云也說，近年來健身風氣增加，民眾的運動更加客製化與精準化，也讓室內運動比例大增。

【更多精采內容，詳見

羽球 運動部 籃網

延伸閱讀

台中「溪東圖書館」落成 盧秀燕館內喝咖啡說「真的不想走耶」

羽球／奧運金牌王齊麟與十元陳詩媛 今天完成婚禮並宣布懷男嬰

台中南陽國小校慶獲贈9千顆羽球 運彩公會：盼出下一個李洋和戴資穎

羽球／王齊麟婚宴感性告白老婆十元 「妳讓我變成更好的人」

相關新聞

戴資穎、麟洋配影響大 羽球人口超越籃球

為了解全民運動推展政策執行情形，運動部全民運動署委託世新大學執行「114年運動現況調查」，今天公布調查結果，規律運動人口...

規律運動人口達35.6% 女性強度運動增8%

規律運動人口創10年新高，女性有更高意願從事激烈運動！運動部22日公布運動調查結果，整體進行高強度運動比例增加5.8%，其中女性增加8.5%；羽球運動因國際成績與場館增加，從事比例從4.7%提升到9.

足球／大英神鋒揚威德甲 最速百球寫下紀錄

頂級球星到哪都是頂級，大英神鋒凱恩（Harry Kane）登陸德甲後參與百球，耗時史上最短！ 英格蘭前鋒凱恩2年前轉戰德甲龍頭拜仁，歷經78場聯賽，在22日的比賽中破門，總計德甲生涯81球與19

羽球／奧運金牌王齊麟與十元陳詩媛 今天完成婚禮並宣布懷男嬰

兩屆奧運金牌羽球國手王齊麟與前樂天啦啦隊成員陳詩媛（暱稱「十元」），今（21）日晚間於台北萬豪酒店舉行盛大婚禮，席開60桌，現場星光熠熠、氣氛熱鬧溫馨。兩人於今年6月完成結婚登記，並於10月對外分享懷

太扯了！日本高材生奪扯鈴對抗賽亞軍

114年全國民俗運動匯演活動今天進入第3天，除了扯鈴，跳繩各項目也陸續展開，來自日本的津田真叶更在扯鈴公開組一對一對抗賽...

羽球／王齊麟婚宴感性告白老婆十元 「妳讓我變成更好的人」

拿下奧運羽球雙金的王齊麟今天與老婆陳詩媛舉辦婚宴，2人在證婚儀式上都互相感性告白，王齊麟溫暖地說：「謝謝妳陪伴讓我變成更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。