規律運動人口達35.6% 女性強度運動增8%

規律運動人口創10年新高，女性有更高意願從事激烈運動！運動部22日公布運動調查結果，整體進行高強度運動比例增加5.8%，其中女性增加8.5%；羽球運動因國際成績與場館增加，從事比例從4.7%提升到9.2%，且愈來愈多民眾使用穿戴式裝置紀錄運動數據。全運署長房瑞文透露，會增加多元運動推廣，例如匹克球、籃網球等。

打羽球提升4.5%

運動部22日公布「114年運動現況調查」，35.6%民眾有達成規律運動的目標（每周運動3次、每次運動30分鐘、運動時會流汗也會喘），創下近10年新高，規律運動人口增加0.3%；其中，運動強度會喘、流汗的比例為49.5%，比105年增加5.8%，是10年來增加最大幅度。其中女性增加8.5%、男性增加3%。

從運動類別來看，近10年民眾運動類型以室內最多（16.5%），比105年增加5.8%，其次為武藝、伸展、舞蹈與球類運動，男性從事球類運動比例高於女性，女性在武藝、伸展與舞蹈比例高於男性。其中，從事羽球運動的比例從4.7%提升到9.2%，推測與運動場館增加，還有近年羽球選手在國際屢獲佳績有關。

規律運動者自稱快樂

不過籃球的比例從12.4%下降到8%。另外，網路調查發現，51.9%民眾表示有使用穿戴式裝置紀錄運動數據，比113年增加5.5%，有49.7%民眾聽過「科技體適能」，比去年增加10.3%。今年有62.2%民眾認為運動環境充足，比105年提升4.4%，73.6%有規律運動者「自覺生活快樂」，比起無運動者高15.8%，顯示規律運動有益身心健康。

對此，師大運動休閒與餐旅管理研究所教授程瑞福分析，台灣十大死因中，許多都與慢性病有關，盼政府加強推廣，以減少慢性病與相關支出，也期待政府可以加強鄰近公園運動的便利性，還有兼顧城鄉發展。

北市大水上運動系教授許瓊云也說，近年來健身風氣增加，民眾的運動更加客製化與精準化，也讓室內運動比例大增。

