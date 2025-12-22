足球／大英神鋒揚威德甲 最速百球寫下紀錄

頂級球星到哪都是頂級，大英神鋒凱恩（Harry Kane）登陸德甲後參與百球，耗時史上最短！

英格蘭前鋒凱恩2年前轉戰德甲龍頭拜仁，歷經78場聯賽，在22日的比賽中破門，總計德甲生涯81球與19助攻，寫史上最速百球參與的紀錄。

凱恩今年夏天終於贏下職業生涯首座獎盃，32歲的他狀態不減反升，本季先發23場已經有30球進帳，效率生涯最高。

根據《德甲官網》報導，英格蘭隊長、拜仁當家前鋒凱恩22日在德甲聯賽寫下新里程碑，他在補時階段接獲格納布里的傳球，左晃右閃拉開射門角度，以招牌的精準射術轟入進球，帶領拜仁以4：0輕鬆勝出，在聯賽仍保持不敗金身，13勝2平0敗的可怕成績讓拜仁位居龍頭。

這顆進球也成為本役焦點，這是凱恩在德甲的生涯81球（同時有19助攻），從他2年前以一億歐元轉戰德甲以來，累積參與進球來到百球，凱恩僅用78場比賽，寫下歷史紀錄，過往紀錄最速都甚至是三位數的113場。

賽後凱恩受訪時提到，今年夏天終於拿到職業生涯首座獎盃，在世俱盃賽場時團隊凝聚力很夠，這對未來很有幫助，尤其是當前我們在各項賽事的進程都不錯。拜仁目前在德甲聯賽遙遙領先多達9個積分，歐冠聯賽位居次席、幾乎確定已經晉級下一輪，德國盃也來到8強賽，本賽季還有許多冠軍機會等待凱恩競爭。

凱恩本身的狀態也保持得很好，這位32歲的前鋒不算年輕了，但本賽季先發23場已經有30球進帳，這是生涯最佳效率，身體也保持著健康，這個自然年已經代表俱樂部與國家隊出戰60場，這位英格蘭隊長下個目標必然是明年的世界盃，要帶領三獅軍團再衝一次、把足球帶回家、搶下大力神盃。

【更多精采內容，詳見 】