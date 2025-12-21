羽球／奧運金牌王齊麟與十元陳詩媛 今天完成婚禮並宣布懷男嬰

兩屆奧運金牌羽球國手王齊麟與前樂天啦啦隊成員陳詩媛（暱稱「十元」），今（21）日晚間於台北萬豪酒店舉行盛大婚禮，席開60桌，現場星光熠熠、氣氛熱鬧溫馨。兩人於今年6月完成結婚登記，並於10月對外分享懷孕喜訊，目前懷孕6個多月，婚禮中特別安排性別派對，邀請親友一同猜測寶寶性別，最終透過超音波照片揭曉，夫妻倆「喜獲麟兒」，全場親友驚喜歡呼，現場洋溢滿滿祝福與歡笑。

在晚宴開始前，兩人於下午依循傳統習俗完成迎娶與證婚儀式。王齊麟表示，雖然婚後生活已展開數月，也即將迎來新生命，但爸媽相當重視傳統，認為婚禮是人生重要的里程碑，希望能與所有親人好友一同見證彼此的承諾與幸福時刻。

新人進場時鎂光燈閃個不停，新娘陳詩媛身穿2025婚紗女王Vera Wang Bridal系列的白紗-Aleu，採用不同心型領口設計與獨特的剪裁，使整體具立體視覺效果和時尚氣息，立體紗藏入在一層一層的薄紗中，更優雅且隆重。腕間則選擇瑞士高級獨立製錶品牌 Franck Muller 的 Cintrée Curvex Majestic 12，品牌標誌性的酒桶型錶殼展現優雅而不張揚的存在感，搭配太陽放射紋雕刻與鑽石錶圈，在光影流轉間流露低調奢華的層次，為整體造型添上一抹雋永而從容的精緻氣息。新郎王齊麟則身著被譽為「西裝之王、男裝界法拉利」的義大利頂級品牌 Kiton 全訂製西裝，以 14 微米 Cashmere 混紡面料與 27 道純手工工法打造，稀有而精緻的質感，襯托出奧運雙金得主從容自信的氣場。腕間搭配 Franck Muller Vanguard Sfumato Slim，棕色煙燻錶盤在光影流轉間展現深邃層次，為整體造型注入低調而成熟的藝術氣息，恰到好處地平衡力量與優雅。

奧運羽球金牌王齊麟(左)與十元，今天完成婚禮。王齊麟、陳詩媛經紀公司

另外此次婚禮喜餅特別選用「蒙恩聽障烘焙坊」，背後其實有著深具意義的原因，因為十元本身帶有聽損相關的遺傳基因，但所幸她為隱性基因。也正因如此，他們更加珍惜這份幸運，並希望透過實際行動，支持並關注聽障族群，將祝福分享給更多人。

今晚喜宴嘉賓雲集，眾多羽球國手、國家代表隊運動員、啦啦隊夥伴與演藝圈好友皆到場祝賀。藝人賓客包括徐乃麟、曾國城、蔡尚樺、謝承均、戴愛玲、品冠、董事長樂團吉董、范逸臣、田家達、李易與六月夫妻檔、巫啟賢及名主持人聶雲等；體壇方面，除了上百位羽球選手外，巴黎奧運拳擊金牌林郁婷、東京奧運跆拳道銅牌羅嘉翎，以及杭州亞運游泳銀牌王冠閎也親臨祝福。

婚禮當天的伴娘團同樣備受矚目。由十元的姐妹們：禾羽、宋宋、冼迪琦、孟純與采潔組成的「強大伴娘團」，不僅顏值與氣場兼具，更一路陪伴新人走過重要時刻，為婚禮增添滿滿祝福與亮點，也象徵著新人身邊最珍貴、最堅實的支持力量。

現任運動部部長，同時也是和新郎王齊麟一起創下兩屆羽球男雙奧運金牌紀錄的前搭檔李洋擔任證婚人上台致詞。李洋幽默表示：「終於有人能收服齊麟了！」並以自身羽球經驗分享婚姻之道，形容婚姻如同雙打比賽，是彼此最信任的搭檔，需要溝通、體諒、輪轉與補位，即便偶有爭執，只要目標一致，就能攜手克服所有挑戰。

婚禮驚喜橋段接連登場。由於陳詩媛過去曾擔任樂團芒果醬 MV 女主角，王齊麟特別秘密籌劃驚喜，和芒果醬一起現場演唱〈我喜歡你〉，讓新娘又驚又喜。隨後，徐乃麟與曾國城兩位演藝圈大哥代表藝人好友獻上祝福，在主持人熱情「敲碗」下，情歌王子品冠先和今晚的男主角齊麟合唱〈那些女孩教我的事〉，再獻唱〈無可救藥〉為新人送上最深情的祝賀，接著，有鐵肺歌后之稱的戴愛玲和海角七號男主角范逸臣再登台高唱〈千年之戀〉，讓婚禮瞬間變成小型演唱會，現場賓客都大飽耳福，也為整場婚禮畫下熱鬧又溫馨的完美句點。