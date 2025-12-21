快訊

兆豐銀行員在北捷殺人案遇害 兆豐：感到不捨，將從優撫恤

太扯了！日本高材生奪扯鈴對抗賽亞軍

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
來自日本橫濱的津田真葉決賽失誤多，拱手讓出冠軍盃。圖／臺南大學提供
來自日本橫濱的津田真葉決賽失誤多，拱手讓出冠軍盃。圖／臺南大學提供

114年全國民俗運動匯演活動今天進入第3天，除了扯鈴，跳繩各項目也陸續展開，來自日本的津田真叶更在扯鈴公開組一對一對抗賽奪下第二名。

今年因為增設公開組，多50多個民間社團參加，跳繩項目中的 「民風FCS」、「民風Folk Custom Style」、「民風FCS- Elementary」，是系出同門、涵蓋國小、國中、大專到社會人士的「民風家族」。

民風家族的領隊邵海萸老師說，民風是涵蓋中、彰、投縣市的專業跳繩社團，以前以瑞城、南郭、僑光國小及私立磊川華德福實驗學校等身份參賽，今年部份成員改以社團名稱出賽，但彼此仍會互相加油打氣，民風體系有3項進入經典展演。

去年菁英賽的參賽者，有的在預賽已中箭落馬，有的甚至棄權未出場，扯鈴一對一公開賽外的其他八項比賽，只有四個各人或團體能再進入經典展演賽，可見運動如同做學問，也是不進則退，荒廢不得。

扯鈴公開組一對一對抗賽，來自日本的津田真叶，雖然在個人舞台賽只獲優等，但在一對一公開賽預賽以第2名進入8強，最後敗在去年第二名的曹子宏手下以第2名收場，今年曹子宏扶正，拿下第1名。

津田真叶是明治大學法律系二年級的高材生，學扯鈴有7年的時間，他說日本也有扯鈴社團，但比賽規模不大，水準也不如台灣，他的中文說得不錯，但卻是來台灣和對手交流時學來的。

扯鈴特優「11連霸」的苗栗縣後龍國小，因微小失誤敗給零失誤的高雄市五福國小；國中花式雙人賽女子組，去年第2的臺北市靜心高中李昀臻、林詩庭終於「扶正」；國小花式團體賽混合組，毫無懸念由宜蘭縣竹林國小完成「7連霸」；民風FCS葉奕岑雖然在雙人賽落敗，但在個人賽中扳回一城。

