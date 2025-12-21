快訊

女客稱「算出」高鐵833車次會爆炸 警依恐嚇公眾罪嫌送辦

放話掃射炸掉醫院！他恐嚇醫護逾10人 桃檢火速拘提聲押獲准

Fed下任主席人選將出爐 華府和華爾街展開激烈遊說戰

羽球／王齊麟婚宴感性告白老婆十元 「妳讓我變成更好的人」

中央社／ 台北21日電
王齊麟和陳詩媛婚宴。記者王聰賢／攝影
王齊麟和陳詩媛婚宴。記者王聰賢／攝影

拿下奧運羽球雙金的王齊麟今天與老婆陳詩媛舉辦婚宴，2人在證婚儀式上都互相感性告白，王齊麟溫暖地說：「謝謝妳陪伴讓我變成更好的人，妳不僅是我最愛的人，更是此生唯一的老婆。」

與現任運動部長李洋搭檔拿下東京、巴黎奧運羽球雙金的王齊麟，在2023年就與啦啦隊成員「十元」陳詩媛相識交往，去年底王齊麟送上價值6位數鑽戒求婚成功。

今年6月王齊麟與陳詩媛正式登記成為夫妻，原本預計明年年初舉辦婚禮，沒想到幸福來得太突然，曾高喊想要「雙胞胎」的陳詩媛，在今年10月就和王齊麟一起公開超音波照片，證實明年就要升格當爸爸、媽媽，小倆口也決定將婚宴提前到今天舉行。

今天證婚典禮上，王齊麟與陳詩媛的家人、親友都到場觀禮，王齊麟在誓詞中提到，「感謝老婆的陪伴，讓我成為更好的人，是妳讓我知道，什麼是責任、什麼是一個家，未來不論發生什麼事，我都不會放開妳的手。」

陳詩媛一開始還能搞笑自嘲是「雖然是最萌身高差，但人群中總能一眼就找到你（王齊麟）」，但隨後就哽咽說道：「喜歡跟你排隊一起吃一碗麵，這些的日常讓我相信愛是流動的。」

「更謝謝我們都看見彼此脆弱之後的自己，也謝謝你接住了我，成為我心中的伙伴、孩子的爸爸、永遠的家人。」

儘管陳詩媛挺著肚子穿白紗，但她笑說其實不介意，反而很開心小寶寶能跟著一起參加婚禮；由於日前才發生隨機殺人的社會案件，王齊麟與陳詩媛也低調希望能多帶給社會正能量。

王齊麟和陳詩媛婚宴。記者王聰賢／攝影
王齊麟和陳詩媛婚宴。記者王聰賢／攝影

王齊麟和陳詩媛婚宴。記者王聰賢／攝影
王齊麟和陳詩媛婚宴。記者王聰賢／攝影

王齊麟和陳詩媛婚宴。記者王聰賢／攝影
王齊麟和陳詩媛婚宴。記者王聰賢／攝影

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

王齊麟 陳詩媛 巴黎奧運羽球

延伸閱讀

曾國城徐乃麟吃王齊麟喜酒 巫啟賢：娶十元變10億元

王齊麟陳詩媛戶外證婚 唸誓詞一度哽咽自嘲「風太大」

BWF年終賽／邱相榤、李詩灃都被場地害 王齊麟：受傷了還不給噴

王齊麟身患隱疾！夫妻閨房情趣「遭陳詩媛當眾公開」

相關新聞

羽球／王齊麟婚宴感性告白老婆十元 「妳讓我變成更好的人」

拿下奧運羽球雙金的王齊麟今天與老婆陳詩媛舉辦婚宴，2人在證婚儀式上都互相感性告白，王齊麟溫暖地說：「謝謝妳陪伴讓我變成更...

田徑／全日本高中公路接力賽 簡子傑助仙台育英奪亞軍

第76回全日本高中公路接力賽，代表仙台育英高校出賽的台灣長跑新星簡子傑，在第2棒幫學校追了2名，最終仙台育英以2小時59...

足球／日本58歲不老傳奇三浦知良 續戰J3邁入職涯41年

根據當地媒體今天報導，現年58歲的不老傳奇前鋒三浦知良將加盟一支日本職業足球聯賽J3球隊，展開職業生涯第41個賽季

舉重／方莞靈今獻出頒獎人初體驗 陳玟卉獎金還房貸

「舉重精靈」方莞靈今天獻出頒獎人初體驗，她受邀擔任第二屆「王楊嬌體育賽事創紀錄獎」頒獎人，全運會後全力養傷的她笑說，希望...

路跑／提高台北馬拉松民眾中籤率 北市體育局提出解方

台北馬拉松向來被跑者視為整年度的「期末考」，加上這2年受到WA金標籤認證，參賽者總是「一籤難求」；台北市體育局副局長湯皓...

游泳／台日混血「仰后」張雅佳期待亞運家人到場

今年全運會兩度改寫女子100公尺仰式全國紀錄，台中明道高中「仰后」張雅佳不但達到名古屋亞運標準，明年出征日本外還將展開新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。