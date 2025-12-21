快訊

路跑／贊助台北馬17年 富邦董事長蔡明忠12度參賽力挺

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
富邦集團董事長蔡明忠今年第12度完賽台北馬半程馬拉松，期許跑者們能持續與台北馬並肩前行，為健康而跑，也為永續而跑，讓每一步都更有意義。圖／富邦金控提供
2025台北馬拉松今天於台北市政府前市民廣場正式開跑，贊助台北馬17年的富邦金控，富邦集團董事長蔡明忠今年第12度參賽，富邦金控也號召355名員工投入賽事志工以及視障陪跑行列，以行動支持運動賽事。

富邦金控董事長蔡明興表示，台北馬拉松自1986年舉辦至今，已成為台北城市品牌的重要象徵，更在2024年躍升為世界田徑總會（WA）金標籤賽事。富邦金控很榮幸可以連續第17年成為台北馬拉松長期支持夥伴，一路以來與台北及跑者們共同追求健康、永續，追求不斷自我超越。今年富邦金控更首度培訓員工擔任視障陪跑志工，及號召員工志工協助賽務，以實際行動支持運動平權。

富邦集團董事長蔡明忠今年第12度完賽台北馬半程馬拉松，期許跑者們能持續與台北馬並肩前行，為健康而跑，也為永續而跑，讓每一步都更有意義。圖／富邦金控提供
富邦金控日前推出「Run For Green™十萬個跑步的理由」影片，集結領樹跑者黃鈺琪、越野跑者阿哲、台北富邦銀行路跑社社長廖昱澂等人分享跑步的初衷，吸引許多跑友熱情迴響。富邦集團董事長蔡明忠今年第12度參加台北馬半馬賽事，他表示，跑步帶給他健康、紀律，以及不斷向前的力量。台北馬作為台灣最具指標意義的馬拉松賽事，富邦也持續攜手台北馬致力綠色轉型，今年更主動提供自願性碳權抵換賽事碳排放，持續追求永續創新。蔡明忠也期許跑者們能持續與台北馬並肩前行，為健康而跑，也為永續而跑，讓每一步都更有意義。

富邦金控率國內企業之先，創新結合運動與永續，自2021年起推動Run For Green™倡議計畫，結合台北馬拉松等四大馬拉松及指定賽事，只要跑者累積跑滿40公里，就會獲得一棵富邦種下的樹，目標5年為台灣種下10萬棵樹。計畫推出至今已屆滿5年，富邦已與全台8縣市、14個場域合作植樹，已提前達成替台灣種下10萬棵樹目標；在今天台北馬賽後，Run For Green ™倡議計畫參與跑者累積超過39.8萬人次。

富邦集團董事長蔡明忠今年第12度完賽台北馬半程馬拉松，期許跑者們能持續與台北馬並肩前行，為健康而跑，也為永續而跑，讓每一步都更有意義。圖／富邦金控提供
富邦金控今年成立「有志一同™」公益平台，積極擴大員工參與「環境、金融、陪伴、賽事」四大類志工。其中，賽事類志工除本次台北馬拉松，也已服務於其他富邦贊助的馬拉松、鐵人賽等多項賽事。富邦也特別與中華視障路跑運動協會合作推動「視障陪跑員計畫」，目前有超過40位同仁參與，培訓內容包含志工服務心態、人導法、鐘錶表示法、陪跑繩使用方法、偽盲體驗、賽道補給等，並有過半數同仁完成40小時練跑，服務時數累積逾2100小時。富邦首批「正式陪跑員」也於本屆台北馬拉松正式上場，成為視障選手的最佳「邦手」。

今年富邦金控也再度邀請富邦悍將選手李宗賢、王正棠、葉子霆、富邦悍將啦啦隊成員丹丹、Tiffany、Jessy、安娜、維心、Kapo，在全、半馬終點處為完賽跑者掛上獎牌，與跑者們共享榮耀；現場延續推出備受歡迎的「Run For Green™」主題區，並提供完賽合影牆，牆面標示富邦自2021年提出Run For Green™倡議計畫至今植樹地區，也吸引許多民眾駐足留影紀念。

富邦集團董事長蔡明忠今年第12度完賽台北馬半程馬拉松，期許跑者們能持續與台北馬並肩前行，為健康而跑，也為永續而跑，讓每一步都更有意義。圖／富邦金控提供
今年台北馬富邦金控首度培訓員工擔任視障陪跑志工，並號召員工志工協助賽務，以實際行動支持運動平權。圖／富邦金控提供
今年富邦金控再度邀請富邦悍將選手、Fubon Angels在全、半馬終點處為完賽跑者掛上獎牌，與跑者們共享榮耀。圖／富邦金控提供
