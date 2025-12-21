快訊

田徑／全日本高中公路接力賽 簡子傑助仙台育英奪亞軍

中央社／ 記者黎建忠台北21日電
旅日田徑好手簡子傑。簡招旺提供(資料照)
第76回全日本高中公路接力賽，代表仙台育英高校出賽的台灣長跑新星簡子傑，在第2棒幫學校追了2名，最終仙台育英以2小時59秒破大會獲亞軍；學法石川高校則以2小時36秒奪冠。

全日本高中公路接力賽是採取7棒接力完成42.195公里的賽事，這個賽場是許多日本高中生的夢想殿堂；國中畢業後就到日本留學的簡子傑，靠著今年出色的成績，以學校外籍生代表參賽。

依規定，外籍生只能排在第2棒或第5棒（皆為3公里），因此各校幾乎都會將最強外籍生排在第2棒，希望靠著全速衝刺，盡早拉開差距。

簡子傑在接下接力帶時，仙台育英暫居第6，但他交出接力帶時，排名已上升到第4；更難能可貴的是，前6名的學校中，除簡子傑外，其餘5人都是肯亞的留學生。

簡子傑的爸爸、同時也是台灣田徑教練簡招旺，特地飛到日本參與兒子的榮耀時刻。他接受中央社記者訪問時欣慰地說：「很棒了，能以這樣的成績結束高中3年。」

簡招旺提到，當初把兒子送到日本的時候，「就知道他很能吃苦、也很願意練習，但真的沒想到高中3年可以進步得這麼快，希望未來他可以持續堅持下去。」

此外，簡招旺笑說：「賽前都不敢打擾兒子，就怕影響到他準備比賽的情緒，只能說真的很不簡單，第2棒要跟這麼多外籍選手競爭，但還是跑出應有的水準。」

簡子傑在今年7月和12月，分別改寫台灣男子1500公尺、5000公尺的全國紀錄。結束高中最後一場賽事後，簡子傑預計明年4月1日就讀日本長跑名校中央大學。

