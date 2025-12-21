舉重／方莞靈今獻出頒獎人初體驗 陳玟卉獎金還房貸

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
方莞靈以頒獎人出席「王楊嬌體育賽事創紀錄獎」頒獎典禮。 曾思儒攝影
方莞靈以頒獎人出席「王楊嬌體育賽事創紀錄獎」頒獎典禮。 曾思儒攝影

舉重精靈」方莞靈今天獻出頒獎人初體驗，她受邀擔任第二屆「王楊嬌體育賽事創紀錄獎」頒獎人，全運會後全力養傷的她笑說，希望明年能再與會，以領獎選手的身份參與年度盛會。

方莞靈兩個月前頂著腰傷完成全運會女子49公斤級連霸，今天亮麗現身的她透露，全運會後努力調整恢復，醫生給的回饋很好，目前身體已經恢復到百分之百，希望能持續突破。

方莞靈強調，名古屋亞運就是明年最重要的賽事，「最近（舉重）協會還在討論關於亞運選拔的問題，以這目標去比賽，可能要搞清楚哪幾場賽事我要參加，沒意外就是參加印度亞錦賽，看能不能一次拿到亞運資格。」

今天出席領獎的東京奧運舉重銅牌女將陳玟卉，從東奧參加的64公斤，到合併量級改挑戰71公斤，現在以69公斤級為主戰場，她說：「差兩公斤，體感有點差距，要再參加些國際賽熟悉。」明年初國內青年盃、4月的印度亞錦賽都是她轉換量級的檢測機會，明年有機會登上杭州亞運錯過的頒獎台。

破全國紀錄可獲得王楊嬌體育賽事創紀錄獎的百萬獎金，陳玟卉務實說，獎金要拿來還房貸，也期待明年還能上台領獎。

亞運 舉重 全運會

