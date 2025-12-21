足球／日本58歲不老傳奇三浦知良 續戰J3邁入職涯41年
根據當地媒體今天報導，現年58歲的不老傳奇前鋒三浦知良將加盟一支日本職業足球聯賽J3球隊，展開職業生涯第41個賽季。
法新社報導，三浦知良（Miura Kazuyoshi）的球迷暱稱他為「King Kazu」，取自他的名字Kazuyoshi。在上一季效力於第4級聯賽球隊鈴鹿競技後，將以1年期租借合約加盟福島聯。
儘管簽約尚未正式發布，但預計三浦知良將維持傳統，於明年1月11日11時11分宣布加盟，以呼應他的11號球衣號碼。
這位前日本國腳將在明年2月滿59歲。三浦知良上季為鈴鹿競技出賽7場，而該隊因聯賽排名倒數第2，並輸掉附加賽後，已慘遭降級至日本地區聯賽。
三浦知良的職業生涯始於1986年的巴西球隊桑托斯（Santos），他也曾效力義大利、克羅埃西亞、澳洲及葡萄牙的球隊。
三浦知良是在日本職業足球聯盟J聯盟（J. League）於1993年成立初期，將日本足球推向國際舞台的關鍵人物。
