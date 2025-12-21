快訊

游泳／台日混血「仰后」張雅佳期待亞運家人到場

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
張雅佳出席王楊嬌體育賽事創紀錄獎頒獎典禮。記者曾思儒／攝影
張雅佳出席王楊嬌體育賽事創紀錄獎頒獎典禮。記者曾思儒／攝影

今年全運會兩度改寫女子100公尺仰式全國紀錄，台中明道高中「仰后」張雅佳不但達到名古屋亞運標準，明年出征日本外還將展開新旅程，她已經確定大學赴密西根大學就讀，期待在新環境中持續激發自己潛能。

張雅佳今天出席第二屆「王楊嬌體育賽事創紀錄獎」頒獎典禮，領取百萬破紀錄獎金的她透露，第一次參加正式頒獎典禮，獎金是「意外的禮物」，希望未來可以用在訓練以及有需要的地方。

母親是日本人的張雅佳，日本出生沒多久就到台灣，和爸爸在台灣生活、長大，不過從國一開始每年都會回日本和當地的親戚聚首，日語溝通也沒問題。明年名古屋亞運的游泳將在東京舉行，就像張雅佳另個主場，她開心說到時在日本的媽媽、阿姨和大學赴日就讀的姊姊都會到場，希望50公尺仰式和200公尺仰式也能達到亞運標準，在家人前展現泳技。

明年3月全國春季游泳錦標賽和接續的全中運，都是張雅佳設定挑戰亞運標的賽事，「三項都想進（亞運）決賽，有機會爭取獎牌。」她計畫赴日移訓一到兩周，希望100公尺仰式能推進全運會游出的1分01秒11，甚至游進1分鐘內，進而挑戰亞運頒獎台。

張雅佳已經確定明年赴美就讀大學，她笑說到時要自己管理全部事情，心情十分緊張，但也期待能激發自己，挑戰更多可能。

