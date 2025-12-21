路跑／提高台北馬拉松民眾中籤率 北市體育局提出解方

快訊

中央社／ 台北21日電
台北馬拉松21日上午在台北市政府廣場前開跑，首先登場是全馬組，鳴槍後，眾多跑者一同起跑為賽事拉開序幕。圖中央社提供
台北馬拉松21日上午在台北市政府廣場前開跑，首先登場是全馬組，鳴槍後，眾多跑者一同起跑為賽事拉開序幕。圖中央社提供

台北馬拉松向來被跑者視為整年度的「期末考」，加上這2年受到WA金標籤認證，參賽者總是「一籤難求」；台北市體育局副局長湯皓宇今天表示，持續朝提高免抽籤參賽門檻改革。

台北馬拉松從多年前就朝賽事「精緻化」邁進，除了取消原有的10公里組外，也將比賽日期改成六、日2天，而總參賽人數也逐漸限縮，一直到今年的2.8萬人（含全馬、半馬組）。

今年台北馬總報名人數逾6萬人，扣除國內達標免抽籤外，平均中籤率約27%，讓不少路跑愛好者感嘆無緣參與這場年度盛會。

湯皓宇今天在賽後接受媒體訪問時提到，台北馬拉松努力了這麼多年，終於從去年開始獲得世界田徑總會（WA）的金標籤賽事認證，這是很不容易的事情，「所以我們必須持續保持賽事優化，以及所有環節都要做到最好。」

台北馬拉松今年總參賽人數近3萬名。圖中央社提供
台北馬拉松今年總參賽人數近3萬名。圖中央社提供

湯皓宇坦言，從台北馬的賽道容納量、交通管制時間等等，2.8萬人可能是現階段最佳的參賽人數，「過去幾年，台灣跑者的成績持續進步，導致達標免抽籤人數也越來越多，或許明年我們會考慮再提高達標成績。」

中華民國路跑協會秘書長陳華恆也補充說道，要多開放台北市區的慢車道也並非不可行，只是河濱道路的路幅可能就不是那麼夠寬，「加上我們也必須顧慮到菁英選手的參賽環境，但無論如何，今年賽事結束後一定會再全面討論。」

