游泳／韓安齊化身美人魚 創紀錄獎領百萬獎金當美國生活費
台美混血游泳女將韓安齊，今年10月在114年全國運動會橫掃10金創下紀錄，並打破100公尺蝶式和50公尺自由式全國紀錄，今天特別穿上一襲藍色魚尾禮服出席第二屆「王楊嬌體育賽事創紀錄獎」頒獎典禮，宛如美人魚的裝扮驚艷全場。
去年首度登上奧運殿堂的韓安齊，目前仍是美國德州大學奧斯汀分校學生，今年難得回台灣過聖誕節假期，18日才回台，今天親自出席頒獎典禮領獎，28日就要返美，為明年3月開始的NCAA賽季準備。
第一次領到創紀錄獎，韓安齊直喊榮幸，「希望自己更好，每年都能創佳績。」破全國紀錄可獲得百萬元獎金，韓安齊打算存起來當在美國的生活費，她笑說在美的開銷不小，過往都靠爸爸支持，現在可以靠獎金自立，十分開心。
明年賽季韓安齊重心放在NCAA和名古屋亞運，這趟回台除了吃台灣美食、見見朋友，在日本的姊姊也將回台，讓她難得可以在台灣和家人共度佳節。
今天大會還特別邀請化妝師為女選手們打理妝容，讓喜歡打扮的韓安齊大呼喜歡；盛裝出席的她透露，禮服是友人出借，剛好符合頒獎典禮的藍色主視覺，第一次以如此正式的方式亮相也是種特別經驗。
去年首度創立的王楊嬌體育賽事創紀錄獎，今年獎項範圍擴大到青少年運動員，破全國紀錄可申請百萬元獎金，破大會紀錄也有10萬元激勵，總共頒出超過2100萬獎金，獎項發起人簡民惠希望持續激勵選手，以創造全國紀錄為目標。
