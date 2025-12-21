快訊

南非街頭驚傳槍響！12名凶嫌亂槍掃射 至少10死10傷

愈早進食愈能促進代謝 營養師建議這時間吃完早餐替身體開機

跨年維安...蔣萬安規畫小巨蛋、北流設安檢門 有狀況發細胞簡訊

台北馬拉松／「長跑甜心」張芷瑄奪國內女子冠軍 施育佐黑馬登頂

中央社／ 台北21日電
施育佐（右）以黑馬之姿，在人生首場完賽的全馬賽事就拿下國內男子組冠軍；「長跑甜心」張芷瑄（左）則獲得國內女子組冠軍。圖中華民國路跑協會提供
施育佐（右）以黑馬之姿，在人生首場完賽的全馬賽事就拿下國內男子組冠軍；「長跑甜心」張芷瑄（左）則獲得國內女子組冠軍。圖中華民國路跑協會提供

世界田徑總會金標籤認證的台北馬拉松今天開跑，施育佐以黑馬之姿，在人生首場完賽的全馬賽事，以2小時22分59秒拿下國內男子組冠軍；「長跑甜心」張芷瑄則獲得國內女子冠軍。

25歲的施育佐是台灣體育運動大學的學生，也是台灣男子馬拉松全國紀錄保持人許績勝的愛徒。過去多以半程馬拉松為主要項目，去年3月的萬金石馬拉松，才是他人生首場全馬賽，但當時因賽前得了腸胃炎未能完賽。

相隔1年9個月，施育佐再度挑戰人生第2場全馬賽事，這次靠著完美的配速與策略，順利拿下國內冠軍，甚至技壓去年冠軍、國內馬拉松名將周庭印。

施育佐接受媒體聯訪時表示，其實3週前得了A型流感，休息1週、恢復2週，整體狀態也沒有很好，「但我賽前就跟自己說，要拚下國內冠軍，所以我前半程就放輕鬆跑，後半程才全開。」

施育佐笑說，自己是個沒耐性的人，要持續跑2個多小時不停，其實蠻難的，「我從今年8、9月開始進入備賽期，10月開始才增加跑量，很開心能達成目標拿到國內第1。」

他也特別感謝恩師許績勝，「他給了我很多建議跟經驗，讓我在賽道上也很實用，希望有一天我能接下他的棒子。」施育佐接下來將挑戰明年3月的東京馬拉松

獲得國內女子組冠軍的張芷瑄，則跑出2小時47分14秒的成績。她提到，近期賽事比較密集，這場比賽是用比較保守的配速跑完，心理壓力比較小，「不過看到沿途民眾的加油聲，就會忍不住加速，我想這也是馬拉松最迷人的地方。」

萬金石馬拉松 東京馬拉松 台北馬拉松

延伸閱讀

蔣萬安台北馬終點視察維安 特勤持槍警戒

隨機攻擊案後...台北馬警察增1倍 蔣萬安緊盯維安3點裁示

路跑／北馬「耶誕歡樂早餐跑」人數創新高 萬名跑者迎接馬拉松周末

台北馬拉松21日登場 北市警公布交管措施

相關新聞

足球／皇馬姆巴佩慶生日 追平偶像「C羅」隊史年度進球紀錄

法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）今天追平他的偶像「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）在皇馬所...

北捷攻擊案後...首場數萬人活動台北馬登場 維安規格升級

台北市上周五發生隨機襲擊事件後，首場數萬人規格大型活動「台北馬」路跑，今天清晨在台北登場。也因前天才發生隨機攻擊事件，今...

BWF年終賽／邱相榤、李詩灃都被場地害 王齊麟：受傷了還不給噴

我國羽球男雙「麟榤配」王齊麟／邱相榤合拍後，首度挺進BWF年終總決賽，但苦吞3連敗，止步分組賽。邱相榤還在比賽中疑似踩空受傷，中國大陸男單選手李詩灃也傷退，王齊麟賽後在社群平台發文點出場地問題。

游泳／韓安齊化身美人魚 創紀錄獎領百萬獎金當美國生活費

台美混血游泳女將韓安齊，今年10月在114年全國運動會橫掃10金創下紀錄，並打破100公尺蝶式和50公尺自由式全國紀錄，...

台北馬拉松／「長跑甜心」張芷瑄奪國內女子冠軍 施育佐黑馬登頂

世界田徑總會金標籤認證的台北馬拉松今天開跑，施育佐以黑馬之姿，在人生首場完賽的全馬賽事，以2小時22分59秒拿下國內男子...

台北馬拉松／衣索比亞女將打破場地紀錄 封后抱走10萬美元

2025台北馬拉松今天凌晨6時30分從台北市府前廣場起跑，2.8萬名跑者齊聚一堂，最終由來自肯亞的瓊巴、衣索比亞的狄米西...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。