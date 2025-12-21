台北馬拉松／「長跑甜心」張芷瑄奪國內女子冠軍 施育佐黑馬登頂

世界田徑總會金標籤認證的台北馬拉松今天開跑，施育佐以黑馬之姿，在人生首場完賽的全馬賽事，以2小時22分59秒拿下國內男子組冠軍；「長跑甜心」張芷瑄則獲得國內女子冠軍。

25歲的施育佐是台灣體育運動大學的學生，也是台灣男子馬拉松全國紀錄保持人許績勝的愛徒。過去多以半程馬拉松為主要項目，去年3月的萬金石馬拉松，才是他人生首場全馬賽，但當時因賽前得了腸胃炎未能完賽。

相隔1年9個月，施育佐再度挑戰人生第2場全馬賽事，這次靠著完美的配速與策略，順利拿下國內冠軍，甚至技壓去年冠軍、國內馬拉松名將周庭印。

施育佐接受媒體聯訪時表示，其實3週前得了A型流感，休息1週、恢復2週，整體狀態也沒有很好，「但我賽前就跟自己說，要拚下國內冠軍，所以我前半程就放輕鬆跑，後半程才全開。」

施育佐笑說，自己是個沒耐性的人，要持續跑2個多小時不停，其實蠻難的，「我從今年8、9月開始進入備賽期，10月開始才增加跑量，很開心能達成目標拿到國內第1。」

他也特別感謝恩師許績勝，「他給了我很多建議跟經驗，讓我在賽道上也很實用，希望有一天我能接下他的棒子。」施育佐接下來將挑戰明年3月的東京馬拉松。

獲得國內女子組冠軍的張芷瑄，則跑出2小時47分14秒的成績。她提到，近期賽事比較密集，這場比賽是用比較保守的配速跑完，心理壓力比較小，「不過看到沿途民眾的加油聲，就會忍不住加速，我想這也是馬拉松最迷人的地方。」