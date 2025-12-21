快訊

中央社／ 台北21日電
來自肯亞的瓊巴（左）、衣索比亞的狄米西（右）分獲男、女組總冠軍，其中狄米西更打破場地紀錄抱走10萬美元。圖中華民國路跑協會提供
來自肯亞的瓊巴（左）、衣索比亞的狄米西（右）分獲男、女組總冠軍,其中狄米西更打破場地紀錄抱走10萬美元。圖中華民國路跑協會提供

2025台北馬拉松今天凌晨6時30分從台北市府前廣場起跑，2.8萬名跑者齊聚一堂，最終由來自肯亞的瓊巴（Bethwel Kibet Chumba）、衣索比亞的狄米西（Gadise Mulu Demissie）分獲男、女組總冠軍，狄米西更打破場地紀錄抱走10萬美元。

台北馬拉松連續2年獲得世界田徑總會（WA）金標籤認證，今天起跑前，全場跑者也為北捷隨機殺人事件默哀1分鐘，而原本的「鳴槍」起跑，也在昨晚臨時決定換成氣笛，降低民眾不安感。

來自衣索比亞的狄米西，從起跑後就保持穩定步伐，過了10公里後就逐步拉開和其他女子選手差距，最終以2小時24分17秒率先衝線，並且打破2022年的場地紀錄2小時25分55秒。

台北馬拉松從去年就祭出高額獎金，今年男、女子組冠軍可獲得9萬美元（約286萬台幣），破紀錄則多加1萬美元。

台北馬拉松21日上午在台北市政府廣場前開跑，今年總參賽人數達近3萬名，吸引不少民眾一早前來共襄盛舉。圖中央社提供
台北馬拉松21日上午在台北市政府廣場前開跑,今年總參賽人數達近3萬名,吸引不少民眾一早前來共襄盛舉。圖中央社提供

今年的台灣對狄米西來說是幸運的，今年3月的新北市萬金石馬拉松，她同樣打破大會紀錄封后，等於1年內改寫2場台灣金標籤馬拉松賽事的女子組大會紀錄。

狄米西在賽後記者會表示，這裡的賽道和環境都非常舒適，最難的地方就是在25公里左右，需要上下起伏，或許明年會再來試試看能否繼續打破紀錄。

一年內在台灣拿了2座冠軍，狄米西笑說：「這段期間訓練和身體狀態都很好，加上團隊當中的配速員給了我很大的幫助，讓我能隨時掌握自己的速度和節奏。」

狄米西強調，這筆破紀錄獎金會拿來做後續比賽經費，以及幫助家人做一些相關的醫療資源。

男子組總冠軍瓊巴，僅差14秒就可改寫場地紀錄，他提到，「這是我第1次到台灣參賽，只可惜今天有點潮濕、有點熱；不過之前因為受傷都沒什麼正常訓練，希望明年還有機會來台灣挑戰。」

台北馬拉松／衣索比亞女將打破場地紀錄 封后抱走10萬美元

2025台北馬拉松今天凌晨6時30分從台北市府前廣場起跑，2.8萬名跑者齊聚一堂，最終由來自肯亞的瓊巴、衣索比亞的狄米西...

