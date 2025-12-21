足球／皇馬姆巴佩慶生日 追平偶像「C羅」隊史年度進球紀錄

法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）今天追平他的偶像「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）在皇馬所創下的隊史年度進球紀錄。適逢生日的姆巴佩表示，這是他的榮幸。

法新社報導，身披皇家馬德里（Real Madrid）戰袍的姆巴佩，今天在西班牙甲級足球聯賽（La Liga）面對塞維亞（Sevilla）時，第86分鐘罰球中網，追平C羅在2013年創下的隊史年度進球紀錄，今天恰好是姆巴佩27歲生日。

姆巴佩今天協助皇馬在伯納烏球場（SantiagoBernabeu）以2比0取勝，他在接受皇馬電視台採訪時說，「今天是個特別的日子，因為是我的生日。我一直夢想著能在生日當天，為我夢寐以求的皇馬效命。」

KYLIAN MBAPPÉ ÉGALISE LE RECORD DE CRISTIANO RONALDO ET CÉLÈBRE COMME LUI 🤍🥺 pic.twitter.com/AS4zsryxFO — Kenpachi 🇲🇦 (@Kenpachi1070) 2025年12月20日

他表示他今年「目標是以積極的表現結束這一年，最終成績令人難以置信。」

「能像我的偶像、皇馬史上最偉大的球員、世界級巨星C羅那樣，對我來說是一種榮幸。」

阿隆索（Xabi Alonso）領軍的皇馬本季陷入掙扎，但作為核心的姆巴佩，在24場各項賽事中場攻入29球。

這名前鋒上季榮膺歐洲金靴獎（European GoldenShoe）與西甲最佳射手，本季再次以18顆進球在西甲射手榜領先。

姆巴佩坦言，小時候臥室牆上就貼滿葡萄牙巨星C羅的海報，加盟皇馬是他的夢想。姆巴佩是在2024年夏天，自巴黎聖傑曼（Paris Saint-Germain）轉會至皇馬。

🚨⭐️ OFFICIAL: Kylian Mbappé equals Cristiano Ronaldo’s record with 59 goals in one calendar year at Real Madrid.



Legendary. 🇫🇷 pic.twitter.com/GwL2XAj1RZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 2025年12月20日

姆巴佩在與塞維亞的比賽中進球後，模仿了C羅標誌性的跳躍慶祝動作。

姆巴佩表示，「這對我來說是一種榮幸，我想向他致意，因為他一直都很友善」，「他總是跟我講馬德里的一切，教我如何適應馬德里生活等等」。

「現在我很高興能為皇馬進球，贏得比賽…慶祝是為了他（C羅）。」

「通常我會自己慶祝，但今天我想和他一起慶祝。他是我幼時偶像，我和他關係很好，現在他是我的朋友。」

葡萄牙國腳C羅為皇馬出賽438次，攻入450球，是皇馬隊史最佳射手，姆巴佩目前則在83場比賽中攻進73球。