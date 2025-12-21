快訊

律師浮濫／沒案源靠攏詐團 流浪律師背後陷制度性失業

避免食物變質或引發火災危險 8種物品最好不要放在瓦斯爐附近

為何有人挺身衝向凶嫌？CNN揭英雄行為的3心理判斷 10%人易被觸發

聽新聞
0:00 / 0:00

足球／皇馬姆巴佩慶生日 追平偶像「C羅」隊史年度進球紀錄

中央社／ 綜合外電報導
姆巴佩打破C羅紀錄。圖截自X
姆巴佩打破C羅紀錄。圖截自X

法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）今天追平他的偶像「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）在皇馬所創下的隊史年度進球紀錄。適逢生日的姆巴佩表示，這是他的榮幸。

法新社報導，身披皇家馬德里（Real Madrid）戰袍的姆巴佩，今天在西班牙甲級足球聯賽（La Liga）面對塞維亞（Sevilla）時，第86分鐘罰球中網，追平C羅在2013年創下的隊史年度進球紀錄，今天恰好是姆巴佩27歲生日。

姆巴佩今天協助皇馬在伯納烏球場（SantiagoBernabeu）以2比0取勝，他在接受皇馬電視台採訪時說，「今天是個特別的日子，因為是我的生日。我一直夢想著能在生日當天，為我夢寐以求的皇馬效命。」

他表示他今年「目標是以積極的表現結束這一年，最終成績令人難以置信。」

「能像我的偶像、皇馬史上最偉大的球員、世界級巨星C羅那樣，對我來說是一種榮幸。」

阿隆索（Xabi Alonso）領軍的皇馬本季陷入掙扎，但作為核心的姆巴佩，在24場各項賽事中場攻入29球。

這名前鋒上季榮膺歐洲金靴獎（European GoldenShoe）與西甲最佳射手，本季再次以18顆進球在西甲射手榜領先。

姆巴佩坦言，小時候臥室牆上就貼滿葡萄牙巨星C羅的海報，加盟皇馬是他的夢想。姆巴佩是在2024年夏天，自巴黎聖傑曼（Paris Saint-Germain）轉會至皇馬。

姆巴佩在與塞維亞的比賽中進球後，模仿了C羅標誌性的跳躍慶祝動作。

姆巴佩表示，「這對我來說是一種榮幸，我想向他致意，因為他一直都很友善」，「他總是跟我講馬德里的一切，教我如何適應馬德里生活等等」。

「現在我很高興能為皇馬進球，贏得比賽…慶祝是為了他（C羅）。」

「通常我會自己慶祝，但今天我想和他一起慶祝。他是我幼時偶像，我和他關係很好，現在他是我的朋友。」

葡萄牙國腳C羅為皇馬出賽438次，攻入450球，是皇馬隊史最佳射手，姆巴佩目前則在83場比賽中攻進73球。

皇馬 姆巴佩 C羅

延伸閱讀

宇宙人阿奎偷看李心潔眼神被抓包！小玉被AI預言靈魂伴侶明年將現身

「AI美少女」藤咲凪再婚啦！《我推的孩子》真人版偶像迎來新家庭

《IDOLiSH7-偶像星願- First BEAT! 劇場版總集篇》後篇 朝向巔峰邁進的決心

足球／法球星當選年度最佳 大巴黎橫掃獎項

相關新聞

足球／皇馬姆巴佩慶生日 追平偶像「C羅」隊史年度進球紀錄

法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）今天追平他的偶像「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）在皇馬所...

北捷攻擊案後...首場數萬人活動台北馬登場 維安規格升級

台北市上周五發生隨機襲擊事件後，首場數萬人規格大型活動「台北馬」路跑，今天清晨在台北登場。也因前天才發生隨機攻擊事件，今...

BWF年終賽／邱相榤、李詩灃都被場地害 王齊麟：受傷了還不給噴

我國羽球男雙「麟榤配」王齊麟／邱相榤合拍後，首度挺進BWF年終總決賽，但苦吞3連敗，止步分組賽。邱相榤還在比賽中疑似踩空受傷，中國大陸男單選手李詩灃也傷退，王齊麟賽後在社群平台發文點出場地問題。

大陸網球選手頻傳打假球 逄仁龍涉22場遭禁賽12年、罰款350萬元

國際網球公正調查組織（ITIA）19日公告，對中國網球選手逄仁龍禁賽12年並處以11萬美元（約新台幣350萬元）罰款，因...

全國民俗運動匯演 金門中正國小鼓吹陣順利完成11連霸

全國民俗體育最大的賽事「全國民俗運動匯演活動」於今天上午於國立台南大學中山館進行第二天賽程並舉行開幕典禮，運動部全民體育...

路跑／北馬「耶誕歡樂早餐跑」人數創新高 萬名跑者迎接馬拉松周末

2025台北馬拉松將於明天盛大登場，為迎接年度跑者盛事，台北市政府於今天清晨率先舉辦充滿節慶氛圍的「耶誕歡樂早餐跑」，吸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。