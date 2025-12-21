北捷攻擊案後...首場數萬人活動台北馬登場 維安規格升級

台北市上周五發生隨機襲擊事件後，首場數萬人規格大型活動「台北馬」路跑，今天清晨在台北登場。也因前天才發生隨機攻擊事件，今年台北馬維安規格升級，共部署693名警力、工作人員也增至3500名。包括過去交通警察不配槍，今天也全數配槍。

北市副市長林奕華今天開跑前，也視察台北馬的警力維安部署狀況，並慰問辛苦執勤員警，今天北市警局動員八個分局加派警力，一早捷運站相關維安不敢大意，警察局及北捷都加派員警及工作人員部署。市長蔣萬安今天上午8點也會到台北田徑場視察維安部署狀況。