拒副署+憲法法庭爭議 綠營內部憂：恐上演「大罷免2.0 」不利選戰

鄭捷案過11年 社安網2.0？口號阻止不了慘案、政府接不住邊緣族群

北捷攻擊案後...首場數萬人活動台北馬登場 維安規格升級

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
因前天才發生隨機攻擊事件，今年台北馬維安規格升級，共部署693名警力、工作人員也增至3500名。包括過去交通警察不配槍，今天也全數配槍。記者林麗玉／攝影
台北市上周五發生隨機襲擊事件後，首場數萬人規格大型活動「台北馬」路跑，今天清晨在台北登場。也因前天才發生隨機攻擊事件，今年台北馬維安規格升級，共部署693名警力、工作人員也增至3500名。包括過去交通警察不配槍，今天也全數配槍。

北市副市長林奕華今天開跑前，也視察台北馬的警力維安部署狀況，並慰問辛苦執勤員警，今天北市警局動員八個分局加派警力，一早捷運站相關維安不敢大意，警察局及北捷都加派員警及工作人員部署。市長蔣萬安今天上午8點也會到台北田徑場視察維安部署狀況。

今年台北馬共有2萬8000名跑者參與，今天清晨五點起，選手陸續於北市府前廣場開跑，除本國籍選手，還有相當多來自香港、日本等外籍選手參與。

北市副市長林奕華今天開跑前，視察台北馬的警力維安部署狀況。記者林麗玉／攝影
今年台北馬共有2萬8000名跑者參與，今天清晨五點起，選手陸續於北市府前廣場開跑，除本國籍選手，還有相當多來自香港、日本等外籍選手參與。記者林麗玉／攝影
