全國民俗運動匯演 金門中正國小鼓吹陣順利完成11連霸

全國民俗體育最大的賽事「全國民俗運動匯演活動」於今天上午於國立台南大學中山館進行第二天賽程並舉行開幕典禮，運動部全民體育署署長房瑞文一早南下親臨主持。來自金門的中正國小在鼓吹陣勇奪「11連霸」，表現卓越，堪稱全國文陣類陣頭之翹楚。

今年開幕式以獨特的迎賓儀式迎接貴賓，包括台南後壁菁寮國小金獅陣、宋江陣、以及遠道自金門坐飛機來的金門中正國小鼓吹陣，房瑞文還特別應邀為鼓吹陣的哨角掛上彩帶。

房瑞文特別感謝承辦此項活動28年的台南大學，除了校長陳惠萍、民俗體育幕後推手蔡宗信教授，前體育系主任陳光雄，都是此活動從千人擴大到今日近萬人的功臣。

擔任「迎賓」重任的金門中正國小鼓吹陣已在文陣比賽拿下「10連霸」，今年中正國小最大的不同是隊伍中多了一位老師和五位家長穿場表演扇子舞。校長陳為信表示，因為今年4月學生出國表演前，有人建議表演中可加入一些較輕鬆活潑的元素，李麗娟因此便以「台灣尚勇」樂曲及現代舞步，讓大人陪著小孩亮相，這個小改變不僅讓表演更加生動活潑，同時也可以和現場的觀眾有所互動。

隨後的文陣比賽，中正國小就以92.33的高分完成「11連霸」。一直是鼓吹陣最大功臣的「師鐸獎」李麗娟表示，能夠「11連霸」是因為一直兼顧傳統與創新。中正國小是少數保有嗩吶、哨角的文陣隊伍，保存多項台灣本島罕見的古音及鼓吹樂式，展現高度文化價值及獨特性。這次活動前，除了在校集訓，晚上她和學生視訊，糾正學生動作，一個動作、一個音做得不到位，就得不斷練習才有今日亮麗的成績。

往年兼具技術及創意的大專南獅菁英賽，今年因參賽隊伍不足而取消。大會總召蔡俊宜說，今年增加了武陣的「套路」，也就是武陣的隊際對抗，除了展現本身的武藝，還要針對對手的「挑釁」做出回應，例如台南大學做出陽剛十足的刀、棍表演，年紀較小的六甲國中就由男女同學赤手空拳來個以柔剋剛，十分有趣，希望以後也能列入「經典展演賽」。

今天的比賽項目除了文武陣之外，賽會「大戶」之一的扯鈴，單項也多。公開組的「舞台賽」產生三個特優，其中去年在菁英賽獲得第二、第四的曹子宏、陳辰碩名列一、三，名列第二的黃顯閎來勢洶洶，想必劍指明日一對一的對抗賽。較特殊的是日本的津田真叶，以些微之差只獲得優等的成績。