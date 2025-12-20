聽新聞
0:00 / 0:00
BWF年終賽／邱相榤、李詩灃都被場地害 王齊麟：受傷了還不給噴
我國羽球男雙「麟榤配」王齊麟／邱相榤合拍後，首度挺進BWF年終總決賽，但苦吞3連敗，止步分組賽。邱相榤還在比賽中疑似踩空受傷，中國大陸男單選手李詩灃也傷退，王齊麟賽後在社群平台發文點出場地問題。
「麟榤配」以19：21、22：20、15：21不敵印尼組合古塔馬（Sabar Karyaman Gutama）／伊斯法哈尼（Moh Reza Pahlevi Isfahani），無緣4強。比賽中邱相榤一度在接球時右膝蓋受傷倒地，短暫休息後邱相榤仍留在場上奮戰，撐完整場比賽。
這次比賽場館為中國杭州奧體中心體育館，邱相榤並非第一位受傷的選手，同日的男單分組賽中，中國好手李詩灃與周天成交手時，右腳大扭直接跌到小天的場地，最後只能退賽，坐輪椅離場。
王齊麟忍不住在社群平台發文抱怨，「這個場地又吃掉兩個人了，受傷了還不給噴，希望選手都能健康完賽。」有網友提到不能噴是BWF的規則，王齊麟回應，「也是啦，但選手的健康還是希望能擺優先。」
王齊麟也補充說，「這個地墊一直都這樣，選手很危險，希望他們能意識到這個問題。」
🔥 《中華隊×經典賽20年》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言