北市建安國小王妍臻 扯鈴繞腳競速賽是國中小、大專、社會總冠軍
由運動部全民運動署主辦的「114年全國民俗運動匯演活動」，昨天（ 19 日）起分兩周在台南大學舉辦為期5天的比賽。首周3天的比賽，昨天下午由扯鈴競速賽揭開序幕，每年扯鈴繞腳競速賽都成為焦點，來自台北建安國小五年級的小選手王妍臻以1分鐘265下拿下涵蓋國中小、大專、社會各組的總冠軍，也小破去年1分264下的紀錄。
這是「運動部」掛牌後第一次舉辦的全國性民俗體育競賽，去年之前名為「全國各級學校民俗體育競賽」，已連辦25年。今年為擴大參與率，更名為「全國民俗運動匯演活動」，但承辦的國立台南大學民俗體育中心主任蔡宗信表示，比賽內容幾乎不變，只是開放讓運動社團、俱樂部、宮廟等單位參與，藉由觀摩分享會、嘉年華等不同活動型態，讓更多民眾接觸民俗運動。
昨天首先展開的扯鈴競速項目，分成拋鈴跳繩競速、繞腳競速、迴旋互拋鈴競速和4人一組的團體競速賽等4大項。最受矚目的繞腳競速賽，選手要在1分鐘內將單鈴快速繞腳轉動，過去的紀錄是1分鐘268下，等於1秒鐘要繞4.5下，可能已是此項比賽的「天花板」。
去年競速賽的「電動馬達」是南投嘉和國小陳香慈，成績1分鐘264下，今年被台北建安國小5年級學生王妍臻以265下小小超越，也是今年從國小到大專各組的最佳成績，榮登今年的競速女王。但在旁觀戰的建安教練表示，他們私底下算是接近300下，因為她的轉速太快，裁判眼睛本跟不上。
拋鈴跳繩競速項目均是苗栗後龍國小的天下，劉宇辰跳出111下特優佳績，同隊的葉彥辰馬上以115下超越。
雙人迴旋互拋競速，南投縣嘉和國小張子均、張芮瑜以33下拿下特優和最佳成績。團體競速由後龍國小謝凱東、王正文、杜奕陞、柯禹霆等4人組合創212下佳績稱霸各組。
今天上午10時舉行隆重的開幕賽禮，並進行迎賓表演，台南後壁菁寮國小金獅陣、宋江陣和金門中正國小鼓吹陣都以盛大的陣容迎接各界嘉賓。賽事方面，除扯鈴、跳繩競速賽之外，陀螺、武陣、文陣等比賽都將在陸續登場。
