BWF年終賽／邱相榤一度受傷倒地 麟榤配吞3連敗無緣4強

我國男雙組合「麟榤配」王齊麟／邱相榤今天在年終賽分組賽最後一戰，遭遇印尼組合古塔馬（Sabar Karyaman Gutama）／伊斯法哈尼（Moh Reza Pahlevi Isfahani），力拚最後晉級希望，不過最終「麟榤配」仍是以19：21、22：20、15：21敗下陣來，無緣4強。

王齊麟／邱相榤今年首度攜手闖進到BWF年終賽，不過在分組賽前兩戰都吞下敗仗，要力拚晉級不僅今天與印尼組合之戰要勝出，還必須看另外一場比賽結果。

在搶先於另外一組對戰組合先登場的情況下，王齊麟／邱相榤在首局就陷入苦戰，在開局還一度取得領先的情況下，局中逐漸被對手拉開，儘管局末一度化解對手3個局點，但仍是以19：21讓出首局。

第二局「麟榤配」則是展開反撲，開局後一度靠著一波5：0攻勢取得領先，儘管局中又被對手扳平，還一度遭到化解3個局點，但兩人仍是頂住壓力讓對手回擊掛網，以22：20扳平。

決勝局印尼組合開局就取得領先，且比賽過程中邱相榤還一度在接球時右膝蓋受傷倒地，連對手都上前關心，不過在短暫休息與拉伸後，邱相榤仍是決定繼續比賽，但「麟榤配」最終仍是以15：21敗下陣來，以3連敗無緣晉級。