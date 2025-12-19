快訊

北捷隨機砍人案…嫌犯楊梅老家無人應門 鄰居曝沒往來：不了解這家人

進入動盪期 美股電子盤小幅波動、台指期夜盤上下震盪逾百點

北車隨機殺人案再添一死！男子南西店外遭砍傷 晚間8時許宣告不治

聽新聞
0:00 / 0:00

BWF年終賽／邱相榤一度受傷倒地 麟榤配吞3連敗無緣4強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台灣男雙組合王齊麟（左）、邱相榤（右）。 聯合報系資料照片
台灣男雙組合王齊麟（左）、邱相榤（右）。 聯合報系資料照片

我國男雙組合「麟榤配」王齊麟邱相榤今天在年終賽分組賽最後一戰，遭遇印尼組合古塔馬（Sabar Karyaman Gutama）／伊斯法哈尼（Moh Reza Pahlevi Isfahani），力拚最後晉級希望，不過最終「麟榤配」仍是以19：21、22：20、15：21敗下陣來，無緣4強。

王齊麟／邱相榤今年首度攜手闖進到BWF年終賽，不過在分組賽前兩戰都吞下敗仗，要力拚晉級不僅今天與印尼組合之戰要勝出，還必須看另外一場比賽結果。

在搶先於另外一組對戰組合先登場的情況下，王齊麟／邱相榤在首局就陷入苦戰，在開局還一度取得領先的情況下，局中逐漸被對手拉開，儘管局末一度化解對手3個局點，但仍是以19：21讓出首局。

第二局「麟榤配」則是展開反撲，開局後一度靠著一波5：0攻勢取得領先，儘管局中又被對手扳平，還一度遭到化解3個局點，但兩人仍是頂住壓力讓對手回擊掛網，以22：20扳平。

決勝局印尼組合開局就取得領先，且比賽過程中邱相榤還一度在接球時右膝蓋受傷倒地，連對手都上前關心，不過在短暫休息與拉伸後，邱相榤仍是決定繼續比賽，但「麟榤配」最終仍是以15：21敗下陣來，以3連敗無緣晉級。

邱相榤 王齊麟

延伸閱讀

王齊麟身患隱疾！夫妻閨房情趣「遭陳詩媛當眾公開」

羽球年終賽／周天成、麟榤配都吞敗 首日台將勝率掛零

羽球／BWF年終總決賽 男雙王齊麟邱相榤首戰頭號種子

李洋備詢王齊麟成質詢內容！還被問該怎麼對付大谷翔平

相關新聞

BWF年終賽／邱相榤一度受傷倒地 麟榤配吞3連敗無緣4強

我國男雙組合「麟榤配」王齊麟／邱相榤今天在年終賽分組賽最後一戰，遭遇印尼組合古塔馬（Sabar Karyaman Gut...

TPBL／攻城獅尊重聯盟懲處 高國豪明天就將在主場出賽

TPBL聯盟在今天召開紀律委員會，針對高國豪家務糾紛達成和解一事，經審議後裁定解除停賽，但仍須繳交罰款6萬元，以及執行2...

高球／台哥大公開賽帕查拉朱達連兩周奪冠 衛冕者徐薇淩第7名作收

手感發燙的泰國小鋼砲帕查拉朱達今天在TLPGA台巡賽與KLPGA韓巡賽雙巡共同認證的「2025台灣大哥大女子公開賽」決賽...

羽球年終賽／對手傷退收預賽首勝 周天成：最不希望看到的事

在中國杭州舉行的BWF羽球年終總決賽，已無緣晉級的台灣一哥周天成今天預賽最終戰靠著對手李詩灃傷退取得勝利，不過他強調，「...

台北馬拉松17位國際菁英選手來台挑戰賽道紀錄 國內好手力拚最佳

2025台北馬拉松將於21日在台北市政府前廣場盛大開跑，這場榮獲世界田徑總會（World Athletics）金標籤認證...

桌球／日本T聯賽2026開幕戰登台 中華桌協：加強合作

已在日本成立8年的職業桌球聯賽「T聯賽」，今天在官網發出聲明，2026年賽季開幕戰將於新竹縣立體育館登場。中華民國桌球協...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。