TPBL／攻城獅尊重聯盟懲處 高國豪明天就將在主場出賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
高國豪。圖／TPBL提供（資料照）
高國豪。圖／TPBL提供（資料照）

TPBL聯盟在今天召開紀律委員會，針對高國豪家務糾紛達成和解一事，經審議後裁定解除停賽，但仍須繳交罰款6萬元，以及執行20小時公益服務和完成相關行為教育或諮商課程，攻城獅球團晚間也表示將尊重聯盟懲處，高國豪也將在明天主場周就復出。

攻城獅聲明如下：

針對日前高國豪家務糾紛，球團與高國豪均尊重並接受聯盟的懲處，並全力配合後續執行。球團也將安排高國豪投入公益活動，以實際行動回饋社區，並強化其作為職業球員所應具備的社會責任。在聯盟懲處公告後，高國豪預計在12月20日於攻城獅主場周出賽。

高國豪 攻城獅

