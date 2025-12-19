高球／台哥大公開賽帕查拉朱達連兩周奪冠 衛冕者徐薇淩第7名作收
手感發燙的泰國小鋼砲帕查拉朱達今天在TLPGA台巡賽與KLPGA韓巡賽雙巡共同認證的「2025台灣大哥大女子公開賽」決賽銳不可擋，一下場前五洞就先聲奪人地射下三隻小鳥取得領先，後九洞更挺住壓力，終場以一桿之差力克南韓選手鄭瑟琪，連續兩周在台巡賽捧走冠軍獎盃，也是個人今年台巡賽的第六冠。
上周五在大亞集團女子公開賽經過四度延長加賽才勝出的帕查拉朱達賽後興奮地表示，明年將前往KLPGA韓巡賽發展，這場冠軍等於是她送給自己最佳的台巡賽「畢業禮物」，「我過去幾年在這場比賽都沒打好，也都沒能在台豐球場贏球，因此真的很開心。」33歲的帕查拉朱達也承諾明年還是會回來台灣參加幾場台巡賽，而且「一定會回來衛冕。」
帕查拉朱達今天以33桿完成前九洞，並以一桿領先鄭瑟琪；由於其它選手落後桿數已多，後九洞形成兩人爭冠局面。鄭瑟琪後九洞果嶺推桿由於轉折角度抓得不夠多，兩次關鍵短推失手，吞下兩記柏忌；反觀帕查拉朱達只在第15洞for par的推桿未進，吞下了全天唯一的柏忌，最後帕查拉朱達便以70桿作收，總桿來到低於標準桿7桿，返回會館繳成績卡後緊張地緊盯電視轉播畫面，觀看後面領先組的鄭瑟琪。
鄭瑟琪在五桿的結束洞三桿攻上果嶺後，面對20呎的推桿，如果推進才有機會追平，結果小白球從洞口劃過，帕查拉朱達便以一桿勝出，而鄭瑟琪則以1桿之差獨居亞席，這也是30歲的她今年球季繼五月在中國大陸廈門舉行的海峽杯築春女子公開賽拿下亞軍後，再次與冠軍擦肩而過。
至於尋求衛冕的美巡名將徐薇淩今天雖然力爭上游，可惜鐵桿準度不夠，抓鳥的機會不多，最後只進帳一記博蒂以73桿成績繳卡，總桿低於標準桿2桿獨居第7名。徐薇淩賽後透露，一個月前她結束今年美巡賽後，徹底放鬆休息了兩周，然後開始為這場台巡封關大賽備戰，但可能操之過急，不慎拉傷了胸大肌，讓她一度緊張地以為自己心臟有毛病，經仔細檢查後才發現是肌肉拉傷，「前兩天都有吃止痛藥，今天雖然沒吃藥，但因為拉傷讓我今年比賽備戰不夠充份，有點可惜。」
而台將張子怡今天在長度156碼的第8洞，也以精準的6號鐵桿一桿直接把球送進洞中，繼韓裔美籍選手悠達謙（配對賽）與姚宣榆（第一輪）後，為保有「單場比賽、同一洞出現4次一桿進洞」世界紀錄的這場國際大賽，締造今年第三個Ace，而這也是她生平第一次打出一桿進洞，賽後獲台灣大哥大董事長蔡明忠加碼贈送的2000美元獎金，與台豐球場的1萬台幣獎金與一瓶白酒。
