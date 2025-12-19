台北馬拉松17位國際菁英選手來台挑戰賽道紀錄 國內好手力拚最佳

2025台北馬拉松將於21日在台北市政府前廣場盛大開跑，這場榮獲世界田徑總會（World Athletics）金標籤認證的賽事，今年吸引來自57個國家、4845位國際跑者齊聚台北，其中包括17位國際菁英跑者，將與我國好手激盪出激烈火花。

今年台北馬賽事前一日將由深受民眾喜愛的耶誕歡樂早餐跑率先暖身登場，設有9公里及3公里兩種組別；而21日清晨，2萬8000名跑者將齊聚府前廣場迎接年度「期末考」，全程馬拉松組於上午6時30分起跑、半程馬拉松組於上午7時起跑，跑者將跟著台北馬拉松一同實踐賽事精神「Beyond the Finish 超越終點・走飆極限」，挑戰自我、奔向巔峰。

而今年中華民國田徑協會也邀請了17位國際菁英選手來台競速，其中包括「白金級」選手、肯亞瓊巴（Bethwel Kibet Chumba）與以色列馬魯泰菲力（Maru Teferi），兩人生涯最佳成績皆在2小時05分內，將有挑戰台北馬賽道紀錄的實力。

身為主辦單位之一的中華民國田徑協會理事長葉政彥就表示，「今年有17位的國際菁英的選手來參加這次的國際賽會，同時國外報名參加的跑者也有4800多位，可以說台北市已經是國際知名的馬拉松城市，同時台北馬也成為國際馬拉松重要的一站，這是我們大家共同努力的，結果得來不易。」

而今年國內菁英選手同樣來勢洶洶，馬拉松組包括蔣介文、周庭印、周鴻宇、鄭瑞竹、李翰暄、曹純玉、謝千鶴、張加恩、張芷瑄、蔡昀軒等；半程馬拉松組則有黃柏憲、周賢峰、田睿祥、蘇鳳婷、雷理莎、董家琪、王紫苓等好手，將正面迎戰來自世界各地的頂尖跑者，為榮耀全力衝刺。

其中周庭印去年於馬拉松組跑出2小時21分17秒的佳績，不僅刷新個人最佳，也奪下國內第一名；今年更於雲林全國運動會勇奪三金，包含生涯首面全運會馬拉松金牌，氣勢正盛。「長跑甜心」張芷瑄同樣備受矚目，去年在半馬組跑出1小時18分02秒的個人最佳成績，並於2025大阪女子馬拉松刷新全馬PB（2小時43分26秒），本屆她首度轉戰全程賽事，將迎戰2024年國內冠軍謝千鶴。

為鼓勵國內菁英選手突破自我，今年大會特別加碼國內組總獎金50萬元，馬拉松男、女組前十名皆可獲獎，除男女冠軍各可獲得10萬元外，第2名至第10名亦可獲得5萬元至5千元不等的激勵獎金，期盼激勵更多國內好手全力衝刺、挑戰極限。