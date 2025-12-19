羽球年終賽／對手傷退收預賽首勝 周天成：最不希望看到的事

快訊

中央社／ 台北19日電
在中國杭州舉行的BWF羽球年終總決賽，已無緣晉級的台灣一哥周天成今天預賽最終戰靠著對手李詩灃傷退取得勝利，不過他強調，「大家最不希望看到的就是球員受傷。」

世界羽球聯盟（BWF）舉辦的羽球年終總決賽，台灣周天成和中國李詩灃在分組預賽都吞下2連敗，雙雙提前無緣4強。

今天預賽最終日2人交鋒，首局周天成以14比21落敗，第2局打到11比14周天成暫時落後，李詩灃在球場上意外扭傷腳踝，確定無法再戰而退賽，也讓周天成拿下預賽唯一勝利。

李詩灃扭傷腳踝的當下，周天成也特意跑到對方場地關心致意，周天成強調，「不論比賽的勝敗結果為何，大家最不想看到的就是球員受傷，即使今年已經沒有比賽了，但還是祝福對手早日康復。」

女雙賽事部分，台灣組合謝沛珊、洪恩慈今天預賽最終戰對上韓國組合白荷娜、李昭希，結果以17比21、19比21直落二吞敗。

謝沛珊與洪恩慈今年在女雙項目以預賽3連敗結束BWF年終賽之旅，3場比賽僅拿下1局，持續陷入今年下半年的小低潮。

