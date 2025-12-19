桌球／日本T聯賽2026開幕戰登台 中華桌協：加強合作

已在日本成立8年的職業桌球聯賽「T聯賽」，今天在官網發出聲明，2026年賽季開幕戰將於新竹縣立體育館登場。中華民國桌球協會秘書長葉國欽證實此事，強調雙方會進一步合作。

T聯賽的聲明提到，自聯賽創立以來，已接待了來自21個國家的91名國際球員。下個賽季開始，T聯賽將移師海外，舉辦正式比賽，向世人展現世界最高水準的競技風采。

2026年T聯賽開幕戰將於7月25日在新竹縣立體育館登場，這也是T聯賽創辦8年來，首度移師海外開打。

葉國欽今天在接受中央社記者訪問時表示，之前就聽說這個消息，但畢竟T聯賽是屬於職業賽事，這次到新竹舉辦比賽，應該是透過企業和地方政府談的合作，協會介入比較少。

不過，葉國欽強調，T聯賽最近也主動和協會聯絡，看比賽的時候能否提供一些幫助，「我們也已經跟運動部報告過，看看這次T聯賽到台灣舉辦，我們是不是也可以吸收一些相關經驗，以後也可以相互合作」。

T聯賽目前男、女各6支球隊，「台灣一姐」鄭怡靜效力於名古屋頂級女子桌球隊，並且曾於2023年獲得下半季最有價值球員獎項。

鄭怡靜表示，雖然目前賽程還沒有安排出來，「但聽到這個消息，我還是很開心，也希望有機會的話，可以在台灣獻技」。