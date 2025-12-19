快訊

羽球年終賽／李詩灃傷退周天成仍無緣晉級 女雙洪謝配吞3連敗

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
周天成。報系資料照
周天成。報系資料照

儘管在分組賽前兩戰吞敗後，已確定無緣晉級4強或是晉級希望渺茫，但我國一哥周天成與女雙組合洪恩慈／謝沛珊，今天仍在分組賽最後一戰登場，其中周天成在與中國大陸李詩灃之戰，儘管李詩灃在取得21：14、14：11領先後因為扭傷退賽，但仍不影響該組晉級狀況。

周天成這次年終賽與石宇奇、奈良岡功大和李詩灃分在同組，不過在前兩人都取得2連勝的情況下，周天成與李詩灃在今天交手前就已經確定無緣晉級。

而今天兩人碰頭，李詩灃在首局也一路領先，不過在進行到第二局後段時，李詩灃在反超前比數後，卻出現扭傷倒地無法起身的狀況，周天成也趕緊上前關心，最終李詩灃仍決定退賽由周天成取勝，不過仍不影響晉級狀況，周天成也結束今年年終賽賽程。

至於女雙洪恩慈／謝沛珊今天則是遭遇南韓李紹希／白荷娜，最終以17：21、19：21敗下陣來，以分組賽0勝3敗同樣無緣晉級。

周天成

