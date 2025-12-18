羽球年終賽／周天成激戰不敵球王 石宇奇主動送大擁抱

我國「一哥」周天成和中國「世界球王」石宇奇今天在世界羽聯（BWF）世界巡迴賽總決賽上演生涯第19次交鋒，小天將比賽逼到決勝局，最終雖以11：21、21：19、15：21惜敗，但耗時1小時又15分鐘的馬拉松大戰造成地主名將極大壓力，石宇奇奪勝後主動在網前擁抱小天，展現惺惺相惜風度。

世界排名第6的小天，過去和石宇奇交手以5勝13敗居下風，且是吞下近期的對戰7連敗，今天第一局也被拉開差距，但第二局展現韌性，儘管被瓦解2個局點，仍在第3個機會延長戰線。

決勝第三局，小天一度取得6：5領先，但失誤增加下遭石宇奇打出連得7分的逆轉攻勢，最終以21：15打下小天。賽後兩名好手網前致意，石宇奇主動張開雙臂擁抱小天，展現對35歲對手的敬意。

在杭州登場的羽球年終大賽總獎金高達300萬美元，只有年度積分前8的組合能獲得參賽權，我國共3組選手亮相，但前兩天分組賽打完勝場數還沒開張。連兩天打頭陣的女雙謝沛珊／洪恩慈，今天以7：21、21：16、13：21敗給南韓金慧貞／孔熙容；壓軸登場的男雙「麟榤配」王齊麟／邱相榤，雖連續瓦解馬來西亞組合萬煒聰／鄭凱文3個賽末點，但追平差一步，以18：21、19：21吞下分組2連敗。