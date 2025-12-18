高球／台哥大公開賽姚宣榆突失準星 南韓鄭瑟琪搶下領先位置

總獎金1000萬元、由TLPGA台巡賽與KLPGA韓巡賽雙巡共同認證的2025台灣大哥大女子公開賽，今天第二輪戰局出現多次戲劇性變化，原本並列第一的姚宣榆一度取得單獨領先，但關鍵第八洞吞下柏忌後推桿突然失去準星，最後以71桿作收，排名退居並列第五。反觀30歲的南韓選手鄭瑟琪，則利用一記「每日一好球」等級的老鷹，異軍突起地繳出全場最佳的65桿佳績，並以兩輪低於標準桿6桿的總桿，躍居領先榜首。

鄭瑟琪在標準桿五桿的第17洞，一號木桿開球後接著用四鐵把球送上果嶺，然後應聲推進30呎的長推桿，漂亮抓下老鷹並成功彎道超車，躍居領先榜首。她表示，「那一推感覺有點用力過猛，沒想到球直接入洞。」

今年台巡賽聲寶女子公開賽曾獲得並列第九的台灣選手陳敏柔，今天靠六鳥、一柏忌擊出台灣選手中最佳的67桿，並以總桿－5桿與泰國選手帕查拉朱達及布薩巴甘暫時並列第二，一桿之差緊追在後。

陳敏柔表示，今天成功上球道率滿高的，讓她第二桿都留下舒服的距離，以中短鐵桿為自己製造捉鳥機會。據大會表示，今天台豐球場果嶺的推桿球速高達10.6呎，屬於快速果嶺，但其推桿掌握得不錯，上果嶺都能順利把球放在球洞下方，留下比較好處理的上坡推桿。

富邦金控贊助球星姚宣榆今天開局相當順手，打完前6洞賺進3桿，一度衝上領先榜首。但台豐球場的第8洞，連續兩天對於姚宣榆都是關鍵洞。第一輪在此洞打出一桿進洞的她，今天卻不慎吞下柏忌，拱手讓出單獨領先優勢；後九洞姚宣榆對於果嶺推桿路線的判讀失準，多次錯失短推桿，讓她不是無緣抓鳥、就是失望地掉桿數。

姚宣榆目前總桿來到低於標準桿4桿，落後領先選手只有兩桿，明天最後一輪仍然大有可為。2022年在日巡賽次巡靜岡新聞SBS女子賽拿下個人最近一座冠軍的她表示，「明天如果有機會的話，我還是會積極搶攻。 」

至於尋求衛冕的旅美一姊徐薇淩今天的氣勢，剛好跟姚宣榆顛倒，開局有些跌跌撞撞，但後九洞漸入佳境。薇淩前九洞只繳出37桿，但後九洞進帳三隻小鳥、沒有任何失手，並以33桿完成後九洞，以70桿成績作收，總桿來到低於標準桿3桿，落後領先選手鄭瑟琪只有三桿。