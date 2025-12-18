體操／兩度赴日取經 唐嘉鴻尋求進化再戰亞運

因阿基里斯腱斷裂錯過杭州亞運，「亞洲貓王」唐嘉鴻先在巴黎奧運摘下單槓銅牌，宣告強勢回歸賽場，今年亞錦賽再摘下男子單槓金牌，還到日本移地訓練持續進化，目標明年名古屋亞運再登頒獎台。

唐嘉鴻2018年雅加達亞運奪下單槓金牌、地板銀牌，但2023年傷到阿基里斯腱，無緣到杭州尋求衛冕。巴黎奧運後的下個大賽就是名古屋亞運，唐嘉鴻不但首度和運動品牌簽約，今年更兩度到日本移地訓練，接受帶出過奧運金牌的教練指導。

今天出席「Nike Innovation Showcase I 科技解密展」的唐嘉鴻提到，上星期才剛從日本移訓回台，「今年算第二次去，主要去找一位帶出奧運金牌的教練去做訓練。」他表示日本選手的基礎相對台灣更扎實，當地選手的年紀也比較輕，「上次去課表跟不太上，非常疲憊，經過全運會、世錦賽，身體狀況和教練給的課表都很盡力完成，感覺身體有很大不一樣的變化，教練也有看到我的成長。」

明年名古屋亞運期間將滿30歲的唐嘉鴻笑說，第二趟的日本移訓一樣疲憊，「但是跟上的程度有比較高，教練也有給我新的目標和方向，以身體安全為前提下能繼續成長，這是重要的新階段。」

明年除了名古屋亞運還有世錦賽以及奧運資格賽，唐嘉鴻不確定能否再到日本學習，「還是希望去學一些新的東西，畢竟（亞運）也在日本，提前去適應，（移訓）還在規劃中，希望有更多的成長。」錯過杭州亞運的他不諱言，名古屋亞運仍以奪牌為目標，會繼續努力，希望把身體保養好，盡力為台灣爭取好成績。

唐嘉鴻過去不曾加入運動品牌，今年和Nike簽約，成為三大主流運動「陸海空」的空中代表，今天和「海」的游泳名將王冠閎、「陸」的田徑好手張博雅及周庭印同台。

「蝶王」王冠閎杭州亞運奪下200公尺蝶式銀牌，終結長達25年的亞運男泳將獎牌，明年也以再登頒獎台為目標，「保持健康、保持最好狀態，希望（獎牌）可以變個顏色。」