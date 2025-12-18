連闖強敵封王 金門網球隊勇奪海峽兩岸暨港澳邀請賽冠軍

金門縣網球再傳捷報。金門縣網球運動委員會組隊參加「第十五屆海峽兩岸暨港澳地區網球邀請賽」，歷經連日激戰，一路過關斬將，在冠軍賽中擊敗廈門市代表隊，勇奪本屆賽事冠軍，近日載譽返金，為地方體壇寫下亮眼一頁。

「2025第十五屆海峽兩岸暨港澳地區網球邀請賽」於日前在中國大陸福建省泉州市舉行，金門體育會網球運動委員會由副主任委員蘇承基、陳孝威率領縣內好手前往參賽，主委姜世榮並特別前往水頭港送行，期盼選手以球會友、切磋球技，深化兩岸暨港澳地區體育交流。

主辦單位指出，本項賽事前身為「海峽友誼杯」兩岸網球邀請賽，自2006年開辦以來，除疫情期間曾停辦5年，至今已邁入第15屆，歷屆賽事曾在金門、福建龍岩、泉州、廈門、莆田、漳州及天津等地舉行，自第11屆起擴大為兩岸暨港澳地區邀請賽，參賽規模逐年成長。

本屆賽事共吸引來自兩岸、港澳，以及澳洲、新加坡、高雄等地，共24支隊伍、336名選手同場競技，首次移師甫落成啟用的泉州「海絲卡爾美網球中心」舉辦，場地設備包含室內外球場、觀眾席與相關設施，賽事規模與水準均創新高。金門縣此次組成兩支隊伍參賽，展現高度企圖心。

比賽首日進行小組晉級賽，歷經72場、360盤激烈對戰後，包含金門在內共16支隊伍挺進次輪。次日淘汰賽中，金門代表隊接連擊敗龍岩市、平潭綜合實驗區及福州市代表隊，順利晉級決賽，與廈門市代表隊爭奪冠軍。決賽採三戰二勝制，經抽籤排定出賽順序，雙方激戰多時，最終由金門隊脫穎而出，成功奪冠。

賽事期間，網委會主任委員姜世榮多次致電關心與鼓勵，為選手加油打氣，穩定團隊士氣，他表示，海峽杯網球邀請賽歷經多年發展，參賽隊伍由最初的6隊擴增至24隊，參賽地區也由兩岸拓展至港澳，甚至吸引海外華人組隊參賽，整體競爭強度與選手素質持續提升，金門能在激烈競逐中奪冠，實屬不易。