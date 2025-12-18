快訊

全體在野立委明立院議場前開記者會 宣布提案「彈劾賴總統」

獨／疑助「鮑魚達人」鍾文智潛逃…北市信義分局等地遭搜索 15官警被約談

家電壞了先別丟…LG舊冷氣「竟藏著黃金」 他成功挖寶脫手賺萬元

連闖強敵封王 金門網球隊勇奪海峽兩岸暨港澳邀請賽冠軍

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣網球運動委員會組隊參加「第十五屆海峽兩岸暨港澳地區網球邀請賽」，歷經連日激戰，一路過關斬將，在冠軍賽中擊敗廈門市代表隊，勇奪賽事冠軍，圖為金門體育會網球運動委員會副主委蘇承基（左一）與選手合影。 圖／民眾提供
金門縣網球運動委員會組隊參加「第十五屆海峽兩岸暨港澳地區網球邀請賽」，歷經連日激戰，一路過關斬將，在冠軍賽中擊敗廈門市代表隊，勇奪賽事冠軍，圖為金門體育會網球運動委員會副主委蘇承基（左一）與選手合影。 圖／民眾提供

金門縣網球再傳捷報。金門縣網球運動委員會組隊參加「第十五屆海峽兩岸暨港澳地區網球邀請賽」，歷經連日激戰，一路過關斬將，在冠軍賽中擊敗廈門市代表隊，勇奪本屆賽事冠軍，近日載譽返金，為地方體壇寫下亮眼一頁。

「2025第十五屆海峽兩岸暨港澳地區網球邀請賽」於日前在中國大陸福建省泉州市舉行，金門體育會網球運動委員會由副主任委員蘇承基、陳孝威率領縣內好手前往參賽，主委姜世榮並特別前往水頭港送行，期盼選手以球會友、切磋球技，深化兩岸暨港澳地區體育交流。

主辦單位指出，本項賽事前身為「海峽友誼杯」兩岸網球邀請賽，自2006年開辦以來，除疫情期間曾停辦5年，至今已邁入第15屆，歷屆賽事曾在金門、福建龍岩、泉州、廈門、莆田、漳州及天津等地舉行，自第11屆起擴大為兩岸暨港澳地區邀請賽，參賽規模逐年成長。

本屆賽事共吸引來自兩岸、港澳，以及澳洲、新加坡、高雄等地，共24支隊伍、336名選手同場競技，首次移師甫落成啟用的泉州「海絲卡爾美網球中心」舉辦，場地設備包含室內外球場、觀眾席與相關設施，賽事規模與水準均創新高。金門縣此次組成兩支隊伍參賽，展現高度企圖心。

比賽首日進行小組晉級賽，歷經72場、360盤激烈對戰後，包含金門在內共16支隊伍挺進次輪。次日淘汰賽中，金門代表隊接連擊敗龍岩市、平潭綜合實驗區及福州市代表隊，順利晉級決賽，與廈門市代表隊爭奪冠軍。決賽採三戰二勝制，經抽籤排定出賽順序，雙方激戰多時，最終由金門隊脫穎而出，成功奪冠。

賽事期間，網委會主任委員姜世榮多次致電關心與鼓勵，為選手加油打氣，穩定團隊士氣，他表示，海峽杯網球邀請賽歷經多年發展，參賽隊伍由最初的6隊擴增至24隊，參賽地區也由兩岸拓展至港澳，甚至吸引海外華人組隊參賽，整體競爭強度與選手素質持續提升，金門能在激烈競逐中奪冠，實屬不易。

姜世榮也指出，網球運動委員會長期致力於提升地區網球水準與擴大運動人口，每年暑假固定舉辦網球夏令營，邀請專業教練來金指導，並持續辦理春季盃、秋季盃及社區網球賽，廣邀兩岸三地選手參賽，累積實戰經驗，此次奪冠成果，正是多年耕耘的具體展現。

金門縣網球運動委員會組隊參加「第十五屆海峽兩岸暨港澳地區網球邀請賽」，在冠軍賽中擊敗廈門市代表隊，勇奪賽事冠軍，圖為選手合影。 圖／民眾提供
金門縣網球運動委員會組隊參加「第十五屆海峽兩岸暨港澳地區網球邀請賽」，在冠軍賽中擊敗廈門市代表隊，勇奪賽事冠軍，圖為選手合影。 圖／民眾提供

美網

延伸閱讀

金門長青會冬至前夕溫馨開搓湯圓 分送獨老傳遞愛心

《富比世》公布最賺錢的女運動員 近乎都是網球球星

洪允典AI質詢聚焦離島建設條例 盼修法通過促進金門發展

金門縣長陳福海手機設卸任倒數日 拚鄉親福祉跟時間賽跑

相關新聞

田徑／期待亞室賽再破全國紀錄 張博雅目標鎖定亞運頒獎台

「跨欄甜心」張博雅今年在全運會女子100公尺跨欄賽事中，於超風速的情況下生涯首度跑進13秒內，為明年力拚亞運決賽與頒獎台...

體操／兩度赴日取經 唐嘉鴻尋求進化再戰亞運

因阿基里斯腱斷裂錯過杭州亞運，「亞洲貓王」唐嘉鴻先在巴黎奧運摘下單槓銅牌，宣告強勢回歸賽場，今年亞錦賽再摘下男子單槓金牌...

連闖強敵封王 金門網球隊勇奪海峽兩岸暨港澳邀請賽冠軍

金門縣網球再傳捷報。金門縣網球運動委員會組隊參加「第十五屆海峽兩岸暨港澳地區網球邀請賽」，歷經連日激戰，一路過關斬將，在...

柔道／換品牌重新出發 楊勇緯備戰亞運、展望洛杉磯奧運

巴黎奧運後沉澱一段時間，「柔道男神」楊勇緯決定續戰名古屋亞運，重新出發的他更加入不同品牌，今天以Nike運動員身分出席「...

桌球／WTT新加坡大滿貫受矚 結合旅遊景點盼增熱度

新加坡大滿貫賽是世界桌球職業大聯盟（WTT）高階系列賽，台灣好手亦曾參與，今年將由知名旅遊景點之一的聖淘沙名勝世界擔任賽...

羽球／BWF年終賽 謝沛珊洪恩慈吞預賽2連敗

BWF羽球年終總決賽今天進行第2天分組預賽，台灣女雙組合謝沛珊、洪恩慈面對2號種子韓國搭檔金慧貞、孔熙容，以7比21、2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。