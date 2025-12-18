快訊

全體在野立委明立院議場前開記者會 宣布提案「彈劾賴總統」

獨／疑助「鮑魚達人」鍾文智潛逃…北市信義分局等地遭搜索 15官警被約談

家電壞了先別丟…LG舊冷氣「竟藏著黃金」 他成功挖寶脫手賺萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

柔道／換品牌重新出發 楊勇緯備戰亞運、展望洛杉磯奧運

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
楊勇緯出席「Nike Innovation Showcase I 科技解密展」。記者曾思儒／攝影
楊勇緯出席「Nike Innovation Showcase I 科技解密展」。記者曾思儒／攝影

巴黎奧運後沉澱一段時間，「柔道男神」楊勇緯決定續戰名古屋亞運，重新出發的他更加入不同品牌，今天以Nike運動員身分出席「Nike Innovation Showcase I 科技解密展」，親自體驗新科技外還鬆口，會繼續朝2028年洛杉磯奧運前進。

過去是穿著不同品牌，首度以新品牌選手身分出席公開活動的楊勇緯透露，去年巴黎奧運後就一直想嘗試新的東西，也有許多不同想法，想有新的刺激，改變像是沒留在國訓中心訓練，做環境的轉換，「身邊所有事情想有不同改變、不同調整，更有重新出發的感覺，剛好有這契機和機會，用不同的樣子來見大家。」

今天一同出席的包括棒球、田徑、體操和游泳的菁英運動員，樣勇緯笑喊開心，「很榮幸從活動中有更多資源，更認識不同運動項目和好朋友們，我也滿喜歡接觸這些運動員，從他們身上一定有很多可以學習的地方。如同剛剛講的，我想要有更多不同的刺激，每個人的故事、遇到的問題，可能跟我很相似，可以用這樣的方式互相鼓勵、分享近況，我也會思考如何走我的下一步。」

東京奧運奪銀讓楊勇緯知名度大增，杭州亞運更摘下中華代表團亞運史上第100面金牌，巴黎奧運失利後他休息後重新投入訓練和賽事，上月初剛摘下大洋洲柔道公開賽金牌，「最近剛回國，去了滿多地方，澳洲、義大利、克羅埃西亞、日本，在外面待一個半月，滿長、滿辛苦，回來調整一下。」

今年賽季已經結束，不過明年2月楊勇緯就有選拔賽、大滿貫等賽事，「先把自己調整好，不舒服的地方處理好。」他細數，包括亞錦賽、世錦賽和亞運都是明年重點賽事，賽事較多，「明年下半年應該是奧運積分開始，現在和教練在規劃，希望亞運有好成績，也希望過程中保持身體健康，能夠好好準備每一個比賽，把自己最好的東西發揮出來。」

楊勇緯出席「Nike Innovation Showcase I 科技解密展」。記者曾思儒／攝影
楊勇緯出席「Nike Innovation Showcase I 科技解密展」。記者曾思儒／攝影
楊勇緯出席「Nike Innovation Showcase I 科技解密展」。記者曾思儒／攝影
楊勇緯出席「Nike Innovation Showcase I 科技解密展」。記者曾思儒／攝影

亞運 楊勇緯 田徑

延伸閱讀

田徑／期待亞室賽再破全國紀錄 張博雅目標鎖定亞運頒獎台

《富比世》公布最賺錢的女運動員 近乎都是網球球星

MiLB／林昱珉響尾蛇農場排名僅35 美媒點缺陷：奧運體操選手也難複製

射擊／李孟遠遭禁賽沉澱自己 等解禁衝刺名古屋亞運

相關新聞

田徑／期待亞室賽再破全國紀錄 張博雅目標鎖定亞運頒獎台

「跨欄甜心」張博雅今年在全運會女子100公尺跨欄賽事中，於超風速的情況下生涯首度跑進13秒內，為明年力拚亞運決賽與頒獎台...

體操／兩度赴日取經 唐嘉鴻尋求進化再戰亞運

因阿基里斯腱斷裂錯過杭州亞運，「亞洲貓王」唐嘉鴻先在巴黎奧運摘下單槓銅牌，宣告強勢回歸賽場，今年亞錦賽再摘下男子單槓金牌...

連闖強敵封王 金門網球隊勇奪海峽兩岸暨港澳邀請賽冠軍

金門縣網球再傳捷報。金門縣網球運動委員會組隊參加「第十五屆海峽兩岸暨港澳地區網球邀請賽」，歷經連日激戰，一路過關斬將，在...

柔道／換品牌重新出發 楊勇緯備戰亞運、展望洛杉磯奧運

巴黎奧運後沉澱一段時間，「柔道男神」楊勇緯決定續戰名古屋亞運，重新出發的他更加入不同品牌，今天以Nike運動員身分出席「...

桌球／WTT新加坡大滿貫受矚 結合旅遊景點盼增熱度

新加坡大滿貫賽是世界桌球職業大聯盟（WTT）高階系列賽，台灣好手亦曾參與，今年將由知名旅遊景點之一的聖淘沙名勝世界擔任賽...

羽球／BWF年終賽 謝沛珊洪恩慈吞預賽2連敗

BWF羽球年終總決賽今天進行第2天分組預賽，台灣女雙組合謝沛珊、洪恩慈面對2號種子韓國搭檔金慧貞、孔熙容，以7比21、2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。