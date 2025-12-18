聽新聞
柔道／換品牌重新出發 楊勇緯備戰亞運、展望洛杉磯奧運
巴黎奧運後沉澱一段時間，「柔道男神」楊勇緯決定續戰名古屋亞運，重新出發的他更加入不同品牌，今天以Nike運動員身分出席「Nike Innovation Showcase I 科技解密展」，親自體驗新科技外還鬆口，會繼續朝2028年洛杉磯奧運前進。
過去是穿著不同品牌，首度以新品牌選手身分出席公開活動的楊勇緯透露，去年巴黎奧運後就一直想嘗試新的東西，也有許多不同想法，想有新的刺激，改變像是沒留在國訓中心訓練，做環境的轉換，「身邊所有事情想有不同改變、不同調整，更有重新出發的感覺，剛好有這契機和機會，用不同的樣子來見大家。」
今天一同出席的包括棒球、田徑、體操和游泳的菁英運動員，樣勇緯笑喊開心，「很榮幸從活動中有更多資源，更認識不同運動項目和好朋友們，我也滿喜歡接觸這些運動員，從他們身上一定有很多可以學習的地方。如同剛剛講的，我想要有更多不同的刺激，每個人的故事、遇到的問題，可能跟我很相似，可以用這樣的方式互相鼓勵、分享近況，我也會思考如何走我的下一步。」
東京奧運奪銀讓楊勇緯知名度大增，杭州亞運更摘下中華代表團亞運史上第100面金牌，巴黎奧運失利後他休息後重新投入訓練和賽事，上月初剛摘下大洋洲柔道公開賽金牌，「最近剛回國，去了滿多地方，澳洲、義大利、克羅埃西亞、日本，在外面待一個半月，滿長、滿辛苦，回來調整一下。」
今年賽季已經結束，不過明年2月楊勇緯就有選拔賽、大滿貫等賽事，「先把自己調整好，不舒服的地方處理好。」他細數，包括亞錦賽、世錦賽和亞運都是明年重點賽事，賽事較多，「明年下半年應該是奧運積分開始，現在和教練在規劃，希望亞運有好成績，也希望過程中保持身體健康，能夠好好準備每一個比賽，把自己最好的東西發揮出來。」
