田徑／期待亞室賽再破全國紀錄 張博雅目標鎖定亞運頒獎台

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
張博雅明年首戰將是亞洲室內田徑錦標賽。記者曾思儒／攝影
張博雅明年首戰將是亞洲室內田徑錦標賽。記者曾思儒／攝影

「跨欄甜心」張博雅今年在全運會女子100公尺跨欄賽事中，於超風速的情況下生涯首度跑進13秒內，為明年力拚亞運決賽與頒獎台增添一份信心，在今天出席「Nike Innovation Showcase I 科技解密展」活動時，她也表示希望先在明年2月登場的亞洲室內田徑錦標賽中再度打破自己所保持的全國紀錄。

「跨欄甜心」張博雅今天與長跑好手周庭印、「世界貓王」唐嘉鴻、「柔道男神」楊勇緯、「台灣蝶王」王冠閎、旅美棒球好手鄭宗哲一同出席「Nike Innovation Showcase I 科技解密展」活動，分享對運動的熱愛以及各自的「JUST DO IT」精神。

其中張博雅與周庭印今年在全運會田徑賽事中皆繳出亮眼佳績，張博雅甚至還在超風速的情況下生涯首度跑出13秒內的佳績，成績直逼「飛躍羚羊」紀政所保持的全國紀錄。

談到全運會的驚奇之旅，張博雅也坦言全運會的調整狀況確實不錯，儘管因為超風速成績不列入紀錄，但對於備戰新賽季也增添不少信心，談到明年首場賽事將是2月份在中國大陸天津舉行的亞洲室內錦標賽，身為女子室內60公尺跨欄全國紀錄保持人的張博雅也期待能再破紀錄，「目標當然還是自己的全國紀錄，看能不繼續向前，甚至是跑道8秒初達到世界室內賽的參賽標準（8秒02）。」

不過張博雅也直言，明年的最大目標仍是放在名古屋亞運會上，她也透露要想要晉級到亞運會決賽甚至是頒獎台，勢必要跑進13秒內，這也將是她明年上半年努力目標，「明年會有比較多國際賽，像是到日本比賽，因為日本女子欄架成績也是非常好，或是到澳洲比賽，好讓自己的強度提升。」

至於周庭印今年全運會則是獨攬3金，但對於體能也產生相當大的消耗，她也透露目前主要還是以身體恢復為主，明年3月除了會參加萬金石馬拉松外，也有抽中柏林馬拉松，將是兩大重點賽事。

張博雅 全運會 亞運

