桌球／WTT新加坡大滿貫受矚 結合旅遊景點盼增熱度

新加坡大滿貫賽是世界桌球職業大聯盟（WTT）高階系列賽，台灣好手亦曾參與，今年將由知名旅遊景點之一的聖淘沙名勝世界擔任賽事合作夥伴。WTT執行長丹通指出，新加坡大滿貫賽已成為全球桌球核心賽事之一，盼藉此推升討論熱度。

台灣桌球一哥林昀儒、桌球新星高承睿等人曾參與新加坡大滿貫賽。根據新加坡聖淘沙名勝世界（Resorts World Sentosa）提供新聞資料指出，世界桌球職業大聯盟（World Table Tennis, WTT）宣布，聖淘沙名勝世界成為WTT新加坡大滿貫2026年賽事及官方綜合度假區合作夥伴。此屆賽事將於2026年2月19日至3月1日舉行，也是新加坡第5次舉辦WTT大滿貫賽。

聖淘沙名勝世界指出，此次合作首度以「賽事呈現合作夥伴」身分參與桌球賽事，反映桌球運動升溫的發展趨勢，也凸顯WTT在亞洲乃至全球文化與娛樂領域影響力日益擴大。WTT與新加坡體育理事會（SportSingapore）展開2025年至2029年、為期5年的合作，將共同促進競技運動、科技創新及體育娛樂的整合發展。

WTT執行長丹通（Steve Dainton）在新聞稿中表示，WTT新加坡大滿貫將在2026年迎來第5屆，從成為首個大滿貫賽事起步，如今已成為全球桌球核心賽事之一。

聖淘沙名勝世界執行長李溪茹（Lee Shi Ruh）指出，期待與全球頂尖選手和桌球愛好者相聚於此，共同感受競技運動拚搏精神。新加坡體育理事會執行長吳欽華（Alan Goh）表示，WTT新加坡大滿貫自2022年首次舉辦以來，已成為新加坡體育日曆上的關鍵賽事。