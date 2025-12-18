羽球／BWF年終賽 謝沛珊洪恩慈吞預賽2連敗

BWF羽球年終總決賽今天進行第2天分組預賽，台灣女雙組合謝沛珊、洪恩慈面對2號種子韓國搭檔金慧貞、孔熙容，以7比21、21比16、13比21吞下預賽2連敗。

世界羽球聯盟（BWF）年終賽在中國杭州舉行，台灣女雙組合謝沛珊與洪恩慈預賽跟韓國金慧貞與孔熙容、中國劉聖書與譚寧、韓國白荷娜與李昭希同組；昨天謝沛珊、洪恩慈預賽首戰0比2不敵中國組合。

今天預賽第2戰，謝沛珊、洪恩慈對上韓國的金慧貞、孔熙容，首局開打後，台灣組合就被對手的主動攻勢壓著打，在1比3落後時逐漸遭對手拉開比分，很快就丟掉首局。

第2局謝沛珊、洪恩慈終於找回節奏，靠著多次拉吊後突擊，以及洪恩慈在前場不斷送出小球，在13比12領先時回敬一波6比1攻勢奠定勝基，也如願追回一局。

決勝第3局，謝沛珊、洪恩慈和對手展開拉鋸，雙方多次互換領先，只可惜台灣組合在13比15落後時，再度出現主動失誤，被對手一波6比0攻勢直接帶走勝利。

依照BWF年終賽賽制，將取分組前2名晉級4強，已吞下預賽2連敗的謝沛珊、洪恩慈，想要晉級難度不小。

羽球女雙世界排名第9的謝沛珊、洪恩慈，雖在10月初的極地羽球公開賽挺進4強，但接著連續3場比賽都是一輪遊，近況不太出色。