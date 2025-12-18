《富比世》公布最賺錢的女運動員 近乎都是網球球星

本年度最會賺錢的女性運動員，網球選手持續霸榜！《富比世》近日公布，全球最高收入的女性運動員排行榜，由美國網球巨星高芙蟬聯冠軍，這位21歲女將今年收穫3300萬美元。與男子運動員前10名收入榜有多項目相比，女子前10名有多達8席是網球項目，僅中國混血滑雪運動員谷愛凌以2310萬美元排第四、高爾夫球球星柯達排第七名。

最會賺女球星二連霸

根據《今日美國報》報導，專業金融雜誌《富比世》17日公布了本年度女性運動員的收入排行榜，由美國21歲網球天才高芙蟬聯冠軍，她主要靠著今年6月在法網冠軍的高額獎金，算上贊助獎金，今年共賺了3300萬美元居首。

當前WTA女網世界排名第一的薩巴倫卡，靠著美網、澳網冠軍拿到最高獎金（1500萬美元），包含贊助共收入3000萬美元居次，世界排名第二的斯瓦泰克總收入是第三名，整體來說，網球是普遍最能賺的女性運動員，今年榜單前10名有多達8席是網球項目，僅有中國自由式滑雪的混血健將谷愛凌（2310萬美元，排第四）與高爾夫球球星柯達排第七名。

而女性運動員收入也已比去年還增加，前20名女性運動員收入達到近3億美元，比去年增長了13%，並創紀錄有多達14人登上「千萬美元獎金」級別。

男子各運動都夯

至於尚未入聯盟就先被捧為女籃WNBA門面的超級新人克拉克，她在近兩個賽季幫助聯盟收視率與人氣提升相當顯著，她以1210萬美元、遺憾僅排世界第11。

另據《英國廣播公司》報導，比起女子運動員高獎金以網球為主，男子運動員就有處處開花的感覺，男子本季前十名最賺運動員包含了足球、美足、拳擊、籃球、棒球等多種項目，拿下頭銜的是斷檔領先、一年狂撈2.75億美元的葡萄牙足球傳奇C羅，NBA球星柯瑞、拳擊手泰森．福瑞、美足球星普瑞斯卡分別位列2到4名。

