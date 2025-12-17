羽球年終賽／周天成、麟榤配都吞敗 首日台將勝率掛零

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
周天成。 美聯社
周天成。 美聯社

我國共3組選手獲得世界羽聯（BWF）世界巡迴賽總決賽門票，但今天首戰全部吞敗，打頭陣的女雙謝沛珊／洪恩慈不敵世界第一的地主組合劉聖書／譚寧，男單代表「一哥」周天成連輸兩局敗給日本奈良岡功大，壓軸登場的男雙「麟榤配」王齊麟邱相榤和世界第一的南韓組合金元昊／徐承宰大戰3局無緣逆轉。

總獎金300萬美元的羽球年終大賽只有年度積分前8的組合能獲得參賽權，世界排名第6的小天是3組台將中年終賽經驗最豐富的選手，世界排名第6的他對上排名第9的奈良岡功大更握有對戰5連勝的絕對優勢，但今天碰頭首局小天就一路落後，以17：21讓出。

第二局小天打出連拿4分的開局攻勢，領先一度擴大到10：2，但被奈良岡功大一路追分，先是15：15追平，18：18時奈良岡功大更連拿3分，演出21：18的大逆轉，直落二打下對戰首勝。

壓軸登場的「麟榤配」世界排名16，面對世界第一的南韓組合打出競爭力，儘管首局以19：21讓出，第二局雖錯過20：18的兩個局點機會，關鍵時刻邱相榤和王齊麟還接連發生發球失誤，不過也瓦解對手一個賽末點機會，以25：23延長戰線。

決勝局「麟榤配」先拿2分，但開局領先很快花光，14：16下更被對手連拿5分，最終以14：21吞下對戰4連敗。

王齊麟 邱相榤 周天成

