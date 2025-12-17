高球／姚宣榆打出一桿進洞 台哥大公開賽暫居首位

由TLPGA台巡與KLPGA韓巡共同認證的2025台灣大哥大女子公開賽，今天正式點燃戰火，地主好手姚宣榆在台豐球場169碼的第八洞，利用七號鐵桿直接把球從發球台送進球洞中，締造個人高球生涯第一個「一桿進洞」後愈打愈順，最後擊出全場最佳的69（-3）桿，與目前就讀韓國中央大學大一的宋知潤及另名韓國選手吳京恩並列第一。

台灣另一位現役旅日資深好手盧曉晴，今天則靠三博蒂、一柏忌繳出70桿好成績，與氣勢如虹的泰國好手帕查拉朱達(P. K. Kongkraphan)、韓國選手朴素慧暫時並居第四；尋求衛冕的旅美「一姊」徐薇淩因比賽進行節奏愈來愈慢，開賽後雖然一度並列第一，但後面節奏有些亂掉，最後以71桿作收，與台灣選手盧昕妤、張子怡及兩名韓國選手權㥠娟與申有鎭並列第七。

曾獲2017年台灣大哥大女子公開賽亞軍的姚宣榆，這場比賽一開局因揮桿動作不太順暢，第三與第四洞連吞柏忌，但是第七洞即時找回揮桿的感覺，第八洞更演出一桿進洞美技，她說：「我原本就知道台豐球場本週果嶺壓得很硬，因此那桿選擇讓球落在上果嶺十碼處，沒想到小白球就滾進洞中，真是難得的體驗！」

姚宣榆除了贏得大會在第八洞設置的PSF1電動輔助摺疊車一桿進洞獎，更獲得台灣大哥大董事長蔡明忠加碼的2000美元獎金，以及台豐球場的一萬台幣紅包與一瓶白酒。

一桿進洞可以說是這場台巡賽年終封關大賽的優良傳統，2018年在林口東華球場舉行時，張亞琦、陳子涵、邱齡緹與李旻，合力寫下膾炙人口的「單場比賽、同一洞出現4次一桿進洞」的世界紀錄。

姚宣榆透露今年台豐球場的狀況非常好，不但果嶺推桿速度比往年更快，球道有些地方也沒有往年那麼容易彈跳，擊球距離相對變得更長，難度因此明顯提升，加上下午的風勢變大，讓選手除了更加小心翼翼、狀況也變得比較多，因此今天與賽選手花了整整六個小時才完成首輪比賽，堪稱是一場考驗球技、耐心與體力的馬拉松式比賽。

今年向日巡賽請假的盧曉晴則表示本週比賽果嶺速度很快，大家都打得滿吃力的。盧曉晴今天只在第一洞出現三推桿，接下來推桿就沒有再掉桿，「可能我的運氣不錯，幾次推桿球都有照意思走。」

總獎金加碼至1000萬元新台幣的2025台灣大哥大女子公開賽，明天完成第二輪比賽後，將取成績在前50名（包含平手）的選手，晉級周五的最後一輪決賽。