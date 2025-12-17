快訊

參與台灣潛艦計畫…南韓2承包商被控洩密遭判刑 台船這樣說

搶親失敗？傳華納兄弟拒派拉蒙收購 認「條件不如Netflix」

高球／姚宣榆打出一桿進洞 台哥大公開賽暫居首位

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
2025年台灣大哥大女子公開賽今天展開首輪比賽，地主女將姚宣榆擊出一桿進洞後越打越順手，最後擊出全場最佳的69桿。圖／台灣大哥大提供
2025年台灣大哥大女子公開賽今天展開首輪比賽，地主女將姚宣榆擊出一桿進洞後越打越順手，最後擊出全場最佳的69桿。圖／台灣大哥大提供

由TLPGA台巡與KLPGA韓巡共同認證的2025台灣大哥大女子公開賽，今天正式點燃戰火，地主好手姚宣榆在台豐球場169碼的第八洞，利用七號鐵桿直接把球從發球台送進球洞中，締造個人高球生涯第一個「一桿進洞」後愈打愈順，最後擊出全場最佳的69（-3）桿，與目前就讀韓國中央大學大一的宋知潤及另名韓國選手吳京恩並列第一。

台灣另一位現役旅日資深好手盧曉晴，今天則靠三博蒂、一柏忌繳出70桿好成績，與氣勢如虹的泰國好手帕查拉朱達(P. K. Kongkraphan)、韓國選手朴素慧暫時並居第四；尋求衛冕的旅美「一姊」徐薇淩因比賽進行節奏愈來愈慢，開賽後雖然一度並列第一，但後面節奏有些亂掉，最後以71桿作收，與台灣選手盧昕妤、張子怡及兩名韓國選手權㥠娟與申有鎭並列第七。

曾獲2017年台灣大哥大女子公開賽亞軍的姚宣榆，這場比賽一開局因揮桿動作不太順暢，第三與第四洞連吞柏忌，但是第七洞即時找回揮桿的感覺，第八洞更演出一桿進洞美技，她說：「我原本就知道台豐球場本週果嶺壓得很硬，因此那桿選擇讓球落在上果嶺十碼處，沒想到小白球就滾進洞中，真是難得的體驗！」

姚宣榆除了贏得大會在第八洞設置的PSF1電動輔助摺疊車一桿進洞獎，更獲得台灣大哥大董事長蔡明忠加碼的2000美元獎金，以及台豐球場的一萬台幣紅包與一瓶白酒。

一桿進洞可以說是這場台巡賽年終封關大賽的優良傳統，2018年在林口東華球場舉行時，張亞琦、陳子涵、邱齡緹與李旻，合力寫下膾炙人口的「單場比賽、同一洞出現4次一桿進洞」的世界紀錄。

姚宣榆透露今年台豐球場的狀況非常好，不但果嶺推桿速度比往年更快，球道有些地方也沒有往年那麼容易彈跳，擊球距離相對變得更長，難度因此明顯提升，加上下午的風勢變大，讓選手除了更加小心翼翼、狀況也變得比較多，因此今天與賽選手花了整整六個小時才完成首輪比賽，堪稱是一場考驗球技、耐心與體力的馬拉松式比賽。

今年向日巡賽請假的盧曉晴則表示本週比賽果嶺速度很快，大家都打得滿吃力的。盧曉晴今天只在第一洞出現三推桿，接下來推桿就沒有再掉桿，「可能我的運氣不錯，幾次推桿球都有照意思走。」

總獎金加碼至1000萬元新台幣的2025台灣大哥大女子公開賽，明天完成第二輪比賽後，將取成績在前50名（包含平手）的選手，晉級周五的最後一輪決賽。

盧曉晴 李旻 徐薇淩

延伸閱讀

星宇高球巡迴賽首飛宮古島 海景三名場奢華開球

高球／台灣大哥大公開賽獎金加碼至1千萬 曾雅妮、徐薇淩領銜抗韓流

高球／名將展示「暴力美學」！AI導入訓練、技術突破掀新趨勢

高球／大亞公開賽第二輪 陳伶潔異軍突起躍升第二

相關新聞

高球／姚宣榆打出一桿進洞 台哥大公開賽暫居首位

由TLPGA台巡與KLPGA韓巡共同認證的2025台灣大哥大女子公開賽，今天正式點燃戰火，地主好手姚宣榆在台豐球場169...

羽球年終賽／寶島女雙唯一代表 首戰不敵中國球后組合

總獎金300萬美元的世界羽聯（BWF）世界巡迴賽總決賽，今天在中國杭州點燃戰火，3組參賽台將由女雙謝沛珊／洪恩慈打頭陣，...

足球／法球星當選年度最佳 大巴黎橫掃獎項

國際足總年度獎項揭曉，眾望所歸的法國球星登貝萊當選年度最佳！大巴黎的法國球星登貝萊帶領球隊豪奪三冠王，歐冠、法甲個人獎項大滿貫，毫無意外拿下國際足總年度最佳球員獎，而最佳11人也由歐冠冠軍隊大巴黎包辦

世足／比賽票價太高惹議 FIFA公布新票種僅需1900元

球迷對2026年世界盃的高票價表達強烈不滿後，賽會單位今天公布一種新的低價票類別，這種數量有限，專屬獲參賽資格球隊球迷的...

2025玉山盃青棒訓練營正式開訓 日本冠軍隊監督分享執教經驗

玉山銀行連續19年與中華棒協共同推動「玉山盃全國青棒錦標賽」，舉辦全台唯一青棒國手選拔賽，持續提升國內青棒各項基礎工程，...

羽球／戴資穎化身「義大利長髮正妹」 盡情享受退休生活

我國羽球傳奇戴資穎今年11月宣布退休，讓許多球員及球迷感到不捨。最近她在社群平台分享近況，展開歐洲旅行的她曬出多張義大利旅遊照，長髮美照驚艷網友。 最近戴資穎在社群上分享在義大利旅遊的照片，一改

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。