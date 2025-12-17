羽球年終賽／寶島女雙唯一代表 首戰不敵中國球后組合

總獎金300萬美元的世界羽聯（BWF）世界巡迴賽總決賽，今天在中國杭州點燃戰火，3組參賽台將由女雙謝沛珊／洪恩慈打頭陣，可惜面對女雙世界第一的中國組合劉聖書／譚寧，寶島女雙在第一球場沒能打出突破表現，連輸兩局吞下分組賽第一敗。

首度獲得年終賽資格賽謝洪配目前世界排名第9，過去4度碰中國球后組合都吞敗仗，且都是連輸兩局，今天第5度交手在首局前段還能咬住分數，但5：7時遭對手連拿4分拉開差距，一路落後下以10：21讓出。

第二局寶島女將兩度取得1分領先，但7：6領先時遭地主連拿5分逆轉，技術暫停後雖層追到13：13，但平手後又讓球后組合連拿3分，接續43拍來下的空檔機會謝沛珊又出現掛網失誤，連失4分的寶島女雙最終就以14：21吞敗。

年終賽每個單項各有8組選手，先分成兩組，單循環後取分組前二晉級四強，我國兩組男將接續將在第二球場接棒上陣，男單代表周天成首戰日本奈良岡功大，「麟榤配」王齊麟／邱相榤將遭遇目前居世界第一的南韓組合金元昊／徐承宰。