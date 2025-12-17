足球／法球星當選年度最佳 大巴黎橫掃獎項
國際足總年度獎項揭曉，眾望所歸的法國球星登貝萊當選年度最佳！大巴黎的法國球星登貝萊帶領球隊豪奪三冠王，歐冠、法甲個人獎項大滿貫，毫無意外拿下國際足總年度最佳球員獎，而最佳11人也由歐冠冠軍隊大巴黎包辦6人，切爾西頂級後腰凱塞多成遺珠。
登貝萊加冕
根據《國際足總》17日官宣，效力於大巴黎的28歲法國球星登貝萊在票選中，擊敗西班牙天才亞馬爾與法國金童姆巴佩，拿下國際足總年度最佳球員獎，考慮到登貝萊的表現可說是毫無爭議，他帶隊拿下歐冠、法甲、法盃三冠王，個人層面包辦歐冠、法甲MVP、金球獎，算上法超盃與歐超盃冠軍，他今年總計大大小小有5冠在手。
登貝萊成為首位拿下國際足總年度最佳的90年代生球員，此前獎項幾乎都被80年代生的絕代雙驕C羅與梅西所包辦，2020與2021年最佳球員也是80年代生的萊萬多夫斯基，去年拿獎的維尼修斯則是千禧年後生的球員。
大巴黎是大贏家
年度最佳11人由歐冠冠軍隊的大巴黎包辦6人，除了登貝萊之外，中場核心維蒂尼亞、左右邊衛門德斯與哈基米、中衛帕喬、門神多納魯馬都入選，剩下是巴薩2席亞馬爾與佩德里，帶領切爾西拿下世俱盃的核心帕爾默，皇馬中場貝林厄姆，以及英超冠軍利物浦隊長范戴克。其中最具爭議便是賽季無冠的貝林厄姆，積分相同的切爾西球星凱塞多就成遺珠。
另外，年度最佳票選第3的姆巴佩則無緣最佳11人，而他作為法國隊長所擁有的年度最佳球員投票權（但不能投自己），姆巴佩選擇棄權也引來熱議，有輿論認為是不願意幫競爭對手、同國好友登貝萊加分；也有輿論認為，登貝萊與哈基米這兩位有力競爭者好友，姆巴佩投誰都很尷尬。
而台灣隊長同樣有投票權，陳柏良投的年度最佳前3分別給到登貝萊（最終第一）、維蒂尼亞、哈基米（最終第四）。
